Nowitzkijev dres pod strop dvorane v Dallasu

Po poročanju ameriških medijev, konkretno novinarja Marca Steina, bodo namreč upokojili dres legende kluba, Nemca Dirka Nowitzkega, preden se bodo Luka Dončić in soigralci v domači dvorani udarili z Golden State Warriors, ki so sezono odprli kot najboljša ekipa lige.

Nowitzki je vseh 21 let v NBA preživel kot član Dallasa, potem ko so ga na naboru kot devetega po vrsti leta 1998 sicer izbrali Milwaukee Bucks. Nowitzki je še vedno prvi strelec kluba z 31.560 točkami, Teksašane pa je leta 2011 popeljal tudi do edinega naslova. Štirinajstkrat je igral na tekmi zvezd in bil najkoristnejši igralec sezone leta 2007, štiri leta kasneje pa najkoristnejši igralec finala. Od junija opravlja naloge posebnega svetovalca kluba, avgusta se je z odpravo Dallasa na čelu s predsednikom Marcom Cubanom in novim trenerjem Jasonom Kiddom udeležil tudi slovesnega petletnega podaljšanja pogodbe z Dončićem v Ljubljani.

Največja slovesnost za največjega Mavericka

Dallas slovesnosti uradno še ni potrdil, a kot je poročal portal časnika The Dallas Morning News, vse kaže na to, da so se pri vodstvu kluba odločili ravno za 5. januar, glede na to, da bo tekmo prenašal tudi ESPN.

»Cuban je obljubil, da bo to največja slovesnost, ko gre za upokojitev dresov, v 41 sezonah franšize. Povsem primerno za št. 41, ki jo je nosil največji Maverick od vseh,« so zapisali pri The Dallas Morning News.