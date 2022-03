Obradović: Ukrajina? Kaj pa Beograd, Irak, Afganistan in Sirija?

Po porazu z litovskim Lietkabelisom v evropskem pokalu je sloviti trener Partizana Željko Obradović brez dlake na jeziku spregovoril o dogodkih v Ukrajini. »To ni prva vojna našega življenja. Imam 62 let in se spominjam veliko stvari, a ne spomnim se takšnih odzivov, ko so leta 1999 bombardirali mojo državo, pa tudi Irak, Sirijo, Afganistan ...« je v Panevežysu, ki leži okoli 200 km zahodno od litovsko-beloruske meje, na vprašanje domačinov odgovoril Obradović.

»Zdaj ljudje govorijo o Ukrajini in do tega imajo vso pravico. Seveda sem proti vsaki vojni, grozna tragedija je že ena smrt,« je dodal Obradović, razočaran nad porazom z 78:93. Slovenski branilec Gregor ​Glas je dosegel 2 točki v 12 minutah igre.

»Odigrali smo izvrsten derbi s Crveno zvezdo in zmagali, a to je najslabši izgovor. Samo dva sta igrala: Kevin Punter in Rade Zagorac, ostali so bili katastrofalni,« je bil neusmiljen Obradović. Črno-beli so drugi na lestvici skupine A, v kateri vodi katalonski Joventut.