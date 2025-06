Kane dvakrat v polno za četrtfinalno vozovnico

Nogometaši Bayerna iz Münchna so četrtfinalisti svetovnega klubskega prvenstva v ZDA. V osmini finala so po dveh golih Harryja Kana premagali brazilski Flamengo s 4:2. Za preboj v polfinale tekmovanja se bodo pomerili z zmagovalcem lige prvakov Paris Saint-Germainom.

V izenačenem obračunu v Miamiju je odločila predvsem učinkovitost evropske zasedbe in nespretnost južnoameriške, ki si je že v šesti minuti zabila avtogol. Lastno mrežo je z glavo po kotu nesrečno zatresel Erick Pulgar. Kane je z levico v deveti minuti z nekaj sreče z 20 m poskrbel za povišanje vodstva, nato pa je po silovitem strelu z okoli 13 m znižal Gerson v 33. minuti.

Malce pred koncem prvega polčasa je prednost dveh golov po strelu z okoli 25 m znova vzpostavil Leon Goretzka, a se žilavi Brazilci, ki so imeli po pisanju francoske tiskovne agencije AFP na stadionu Hard Rock izjemno podporo, niso dali. Upanje jim je z uspešno izvedeno enajstmetrovko obudil Jorginho v 54. minuti. Tudi kasneje so imeli Brazilci še nekaj priložnosti, a je Kane z drugim zadetkom, tokrat z desnico v 73. minuti, zapečatil usodo južnoameriškega predstavnika.

Bayern se bo v soboto ob 18. uri po slovenskem času v Atlanti pomeril s PSG za mesto med najboljšimi štirimi. »To bo še ena zahtevna tekma, Parižani imajo za sabo sijajno sezono. Igrali smo že proti njim in slavili (v ligaškem delu lige prvakov). Moramo prikazati podobno energijo. Lahko jih premagamo, če igramo na pravi ravni,« je prepričan angleški napadalec Bayerna.

Drevi bo v Charlottu dvoboj osmine finala med Interjem in Fluminensejem, v noči na torek pa se bosta pomerila Manchester City in Al Hilal. Dan kasneje sledita še obračuna Real Madrid – Juventus in Borussia Dortmund – Monterrey. Ob obračunu PSG – Bayern je znan še en četrtfinalni par, to je Palmeiras – Chelsea. Tudi ta bo na sporedu v soboto (3.00).