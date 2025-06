LeBron James tudi v naslednji sezoni z Dončićem, v LA ostaja še en zvezdnik

Velezvezdnik svetovne košarke LeBron James bo ostal član franšize lige NBA Los Angeles Lakers tudi v naslednji sezoni. James bo izkoristil možnost za 52,6 milijona dolarjev, da bo sodelovanje z Jezerniki podaljšal za še eno sezono, v upanju, da se bo potegoval za svoj peti naslov v ligi NBA.

ESPN in The Athletic sta poročala, da bo James, štirikratni najkoristnejši igralec lige NBA, ki bo decembra dopolnil 41 let, spremljal premike v ekipi Lakersov med pripravami na rekordno 23. sezono v ligi NBA. »LeBron se želi boriti za prvenstvo,« je za ESPN povedal Jamesov agent Rich Paul. »Ve, da Lakersi gradijo za prihodnost. To razume, a ceni realno možnost, da zmaga prav vse.«

»Razumemo, kako težko je zdaj zmagati, medtem ko se pripravljamo na prihodnost. Želimo oceniti, kaj je najbolje za LeBrona v tej fazi njegovega življenja in kariere. Želi, da bi vsaka sezona, ki mu je še ostala, štela, in Lakersi to razumejo, ga podpirajo in mu želijo najboljše.«

James, vodilni strelec lige NBA vseh časov, ni povedal, ali sezono NBA 2025/26 vidi kot morda svojo zadnjo ali pa namerava igrati še dlje. Presegel bi rekord, ki si ga deli z Vinceom Carterjem po številu odigranih sezon v karieri v ligi NBA, in potrebuje le še 50 tekem, da bi podrl rekord NBA vseh časov po številu odigranih tekem rednega dela sezone – 1611, ki ga je med letoma 1976 in 1997 postavil Robert Parish.

James je prejšnji teden na družbenih omrežjih objavil videoposnetek svoje prve vadbe po poškodbi levega kolena v porazu proti Minnesoti v končnici. James je v prejšnji sezoni za Lakers v povprečju dosegal 24,4 točke, 8,2 asistence in 7,8 skoka na tekmo. V karieri ima povprečje 27 točk, 7,4 asistence in 7,5 skoka.

Harden s Clippers podpisal novo pogodbo

Po pisanju ESPN je nekdanji najkoristnejši igralec lige James Harden podpisal dveletno pogodbo z Los Angeles Clippers, po kateri bo na sezono prejel slabih 35 milijonov evrov. Deandre Ayton, prvi izbor nabora severnoameriške lige NBA leta 2018, na katerem je bil izbran tudi slovenski as Luka Dončić, pa je postal prosti igralec.

Petintridesetletni Harden je od leta 2023 član Clippers, z novo pogodbo pa bo še podaljšal bivanje v Los Angelesu. Bradati zvezdnik lige NBA bo še naprej igral skupaj s Kawhijem Leonardom in hrvaškim centrom Ivico Zubcem v mestu angelov. V dolgotrajni in uspešni karieri je bil Harden v sezoni 2017/18 izbran za najkoristnejšega košarkarja rednega dela. Enajstkrat je nastopil na tekmi vseh zvezd, šestkrat je bil izbran v prvo peterico sezone in trikrat končal na vrhu lestvice strelcev v NBA.

Portland Trail Blazers so se razšli z Deandrejem Aytonom. Šestindvajsetletnik je bil prvi izbor na naboru leta 2018 (Phoenix Suns), na katerem je bil tudi Dončić. Kot tretjega so Slovenca takrat izbrali pri Atlanta Hawks in ga v menjavi poslali v Dallas v zameno za Traeja Younga in izbor na naboru 2019 (Cam Reddish).

Ayton v ligi NBA ni dosegel superzvezdniškega statusa. Po petih sezonah pri Phoenixu se je pred sezono 2023/24 preselil k Portlandu. V sedmih letih v NBA je v povprečju na tekmo dosegel 16,4 točke ter 10,5 skoka ob 59-odstotnem metu iz igre. Najboljša sezona je bila njegova druga pri Suns (2019/20), ko je v povprečju dosegel 18,2 točke in 11,5 skoka na tekmo.

ESPN je poročal, da je petletno podaljšanje pogodbe s Houston Rockets podpisal Jabari Smith. Prejel bo okoli 104 milijone evrov in ostal z ekipo, ki bo s Kevinom Durantom naskakovala naslov v prihajajoči sezoni. Prosti igralec pa je postal donedavni Dončićev soigralec pri Lakers Dorian Finney-Smith, ki se je odrekel dobrim 13 milijonom evrov in bo preveril dogajanje na prostem tržišču. Dvaintridesetletni Finney-Smith je bil dolga leta tudi član Dallasa, pri katerem sta s Slovencem igrala pred selitvijo v Los Angeles.Triletno podaljšanje pogodbe za okoli 28 milijonov evrov na leto je po poročanju ESPN z Minnesota Timberwolves podpisal Julius Randle.