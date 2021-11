Olimpijski junaki v Koper z grenkimi občutki

V nadaljevanju preberite:

Z grenkimi občutki se bo slovenska košarkarska reprezentanca jutri zbrala v Kopru pred prvima tekmama v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 s Hrvaško (v četrtek v Zagrebu) in Švedsko (v nedeljo v dvorani Bonifika). Zaradi vnovične odsotnosti igralcev iz lige NBA in evrolige ter poškodovanih bodo okostje moštva tvorili aduti Cedevite Olimpije in Krke, ki pa so konec tedna klonili v ligi ABA proti Megi in Borcu. Ljubljančani so po sredinem brodolomu v Podgorici v evropskem pokalu doživeli še polom v Beogradu proti domačim golobradcem (75:104), Novomeščani pa so prvič v sezoni klonili na domačem parketu (90:97). Kakšno je stanje duha v obeh moštvih?