Omićev prihod se že pozna

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 20. kolu lige ABA premagali FMP z 82:74 (21:15, 42:35, 58:55). Tako odhajajo na pokalno-reprezentančni premor z drugo zaporedno zmago oziroma štirinajsto v dvajsetih nastopih v ligi ABA. Do konca rednega dela – liga se bo nadaljevala marca – jih čaka še šest tekem. Najprej tri proti tekmecem iz zgornjega dela razpredelnice (Partizan in Zadar v gosteh ter Budućnost doma), nato pa še tri proti ekipam, ki se borijo za obstanek (Mornar, Krka, Cibona).

Proti FMP je Cedevita Olimpija nastopila v nekoliko drugačni postavi, saj je klub zapustil Karlo Matković in prišel Alen Omić, vseeno pa je pokazala dovolj zrelo in kolektivno predstavo, da zmaga ni bila pod vprašajem. V drugem polčasu je sicer zapravila 16 točk naskoka in se sredi zadnje četrtine znašla v zaostanku s 67:68, a sta Jaka Blažič in Gregor Glas pravočasno odgovorila z delnim izidom 10:0.

Cedevita Olimpija – FMP 82:74 (21:15, 42:35, 58:55) Dvorana Stožice, 1000 gledalcev, sodniki Pukl (Slovenija), Obrknežević, Tomić (oba Srbija). Cedevita Olimpija: Radičević 5, Cobbs 14 (5:7), Glas 12 (2:6), Blažič 15 (3:3), Jones 4, Ščuka 6, Omić 11 (3:3), Dragić 15 (5:6); FMP: Foster 8 (2:2), Rebec 21 (3:3), Subotić 6 (0:1), Roberts 8, Stepanović 6 (0:1), Šaranović 10 (2:2), Stojanović 10, Kuzmić 5 (3:4); prosti meti: Cedevita Olimpija 18:25, FMP 10:13; met za tri točke: Cedevita Olimpija 8:25 (Glas 2, Dragić 2, Ščuka 2, Radičević, Cobbs), FMP 8:29 (Rebec 4, Foster 2, Roberts 2); osebne napake: Cedevita Olimpija 21, FMP 23; pet osebnih: Jones (39.).

Pet igralcev je imelo dvomestno število točk, dva pa sta zbrala dvojna dvojčka. Jaka Blažič je 15 točkam dodal 10 skokov, Alen Omić pa je vknjižil 11 točk in 10 skokov.

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v ponedeljek, in sicer povratno četrtfinalno pokala Spar proti ECE Triglavu (prvo je dobila s +51), nato pa jo v četrtek in petek na Kodeljevem čaka boj za drugo lovoriko v tej sezoni. V polfinalu pokala bo njen tekmec Kansai Helios, ki ga je ugnala septembra v slovenskem superpokalu. Drugi polfinalni par je Krka – Rogaška.