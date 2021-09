O'Neal zaradi jezne gospe ob milijone, zdaj prodaja cenejše superge

Zdaj je Shaquille O'Neal razkril, da je takrat, ko je bil še aktiven košarkar, prekinil več kot 33 milijonov evrov vredno pogodbo s podjetjem Reebok.



»Ko sem nekega dne zapuščal dvorano, me je nahrulila gospa: 'Vi piz**ni! Zakaj tem otrokom za superge računate toliko denarja?' V žepu sem imel 2000 dolarjev in rekel: 'Gospa, jaz ne postavljam cen, izvolite!' Izbila mi jih je iz rok: 'Zakaj vi piz**ni ne naredite čevlja, ki je cenovno dostopen?' Razmislil sem o tem in prišel do zaključka, da ima prav,« je povedal v podkastu Full Send.



O'Neal je poklical odgovorne in jim dejal, da ne želi težav in da bo Reebokove superge nosil še do konca sezone. Nato je z verigo veleblagovnic Walmart sklenil dogovor za prodajo cenejše športne obutve s svojim imenom.



»Smejite se lahko, kolikor hočete, toda znamka Shaq je že prodala prek 120 milijonov parov dostopne obutve za otroke,« se je pred petimi leti na družbenih omrežjih pohvalil O'Neal. V Walmartu je trenutno najdražji artikel z O'Nealovim imenom električni žar za 160 evrov. Na voljo so še številni drugi kuhinjski pripomočki, kar pa se tiče superg, sta najdražja para v črni in beli barvi na voljo za 15 evrov.

