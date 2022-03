Oranžni zmaji v napeti končnici še drugič ožgali oranžne netopirje

Po zaostanku v prvi četrtini z 22:20 so košarkarji Cedevite Olimpije stopili na plin in v drugi polovici druge četrtine po zaostanku, ki je znašal že osem točk (23:31) uprizorili še več kot le popoln preobrat. Drugo četrtino so dobili s 30:15 in odšli na odmor z zajetno prednostjo 13 točk (50:37). A španska ekipa, sicer rekorderka tekmovanja s kar štirimi naslovi, se ni vdala in se pred zadnjo četrtino približala na okroglih deset točk zaostanka (66:56). Naskok oranžno-zeleno-belih se je v prvih napadih zadnje četrtine povsem stopil (68:68), Valencia je z delnim izidom 15:2 spet vodila za tri točke.

Cedevita Olimpija: Valencia 82:76 (66:56, 50:37, 20:22) Dvorana Stožice, gledalcev 4500, sodniki Pastusiak (Pol), Foufis (Grč) in Cici (Alb). Cedevita Olimpija: Pullen 11, Ferrell 10 (0:1), Ejim 3, Murić 11 (1:1), Auguste 8 (2:5), Blažič 13 (6:8), Omić 9 (3:4), Dragić 17 (0:1). Valencia: Claver 1 (1:2), Puerto 2, Pradilla 2, Ferrando 2, Lopez-Arostegui 13 (3:3), Labeyrie 6 (2:2), Tobey 14 (1:2), Dubljević 10 (3:4), Hermansson 16, Rivero 10 (4:7).

A po tem, ko so se domači vrnili v vodstvo, se niso več ozirali nazaj na poti do že sedme zaporedne zmage v evropskem pokalu. Jaka Blažič se je izkazal z natančnim izvajanjem prostih metov, ki so dobri dve minuti pred koncem prednost Ljubljančanov povišali na 76:71. Zoran Dragić je z metom za tri točke praktično že odločil obračun dobro minuto in pol pred iztekom igralnega časa (79:71), čeprav so gostje tudi sami zadeli z razdalje in imeli več priložnosti za popolno približanje tudi po zaslugi slabih napadov ljubljanske ekipe. Ta je brez večjih pretresov ohranila dovolj visoko prednost za končnih 82:76. Dragić se je izkazal z dvojnim dvojčkom (17 točk, 10 skokov), Tobey je bil prvi posameznik v gostujočih vrstah s 14 točkami in 10 skoki, z dvema točkama ga je prekosil zgolj Martin Hermannsson (16 točk).

Pred tekmo zadnjega kola skupinskega dela z zadnjeuvrščenim Promitheasom je Cedevita Olimpija (10:7) še vedno v igri celo za drugo mesto, klub slovenskih reprezentantov Mika Tobeyja in poškodovanega Klemna Prepeliča ostaja pri zmagi več (11:6) in se bo v zadnjem kolu meril z Ulmom (7:10) slovenskega trenerja Jake Lakoviča, ki drži zadnjo vozovnico za preboj v osmino finala. Gran Canaria si je s porazom Valencie že zagotovila prvo mesto (12:5).

Končno tretje mesto bi Olimpiji pred izločilnimi boji prineslo pomembno prednost domačega igrišča, vse od osmine finala pa do velikega finala 11. maja bo namreč o potniku v naslednji krog tekmovanja odločala le ena tekma. V tem trenutku bi se Ljubljančani doma pomerili z litovskim Lietkabelisom, ki je v sredo tesno s 75:77 izgubil s Türk Telekomom iz Ankare. Končna zmaga v evropskem pokalu sicer prinaša vozovnico za elitno evroligo, v kateri je ljubljanski ponos nazadnje nastopal v sezoni 2012/13 še pod imenom Union Olimpija.

Standings provided by SofaScore LiveScore