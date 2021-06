Osrečila bi ju zlata olimpijska kolajna

Ameriški športni mediji poročajo, da sta Kevin Durant in James Harden izrazila močno željo po nastopu na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Člana ekipe Brooklyn sta že končala s tekmovanjem v ligi NBA po porazu v finalu vzhodne konference proti Milwaukeeju, ki je v zmagah slavil s 4:3.



Ameriški mediji poročajo, da bodo imeli Američani zastrašujočo zasedbo v deželi vzhajajočega sonca. Poleg Hardena in Duranta naj bi nastopili tudi Bam Adebayo (Miami), Bradley Beal (Washington), Devin Booker (Phoenix), Damian Lillard (Portland), Jayson Tatum (Boston) in Draymond Green (Golden State). Selektor Gregg Popovich bo dokončen seznam igralcev obelodanil konec tega meseca.



Američani so doslej 15-krat slavili na olimpijskih igrah, najboljši so bili tudi na zadnjih treh igrah v Pekingu 2008, Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016. Na zadnjih dveh je bil med zlatimi olimpijci tudi Durant, Harden pa pred petimi leti.

