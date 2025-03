Ne jutri ali čez teden dni, Luka in Lakers formo potrebujejo takoj

Sobotna tekma s Chicagom je pokazala, da zvezdniška imena ne štejejo prav dosti, če ne igrajo povezano in s pravo energijo. Los Angeles Lakers so bili znova v polni postavi, vrnila sta se LeBron James in Rui Hachimura, vseeno pa so utrpeli boleč poraz s 115:146. S skoraj 150 prejetimi točkami so izenačili neslavni rekord franšize na tekmah rednega dela sezone v ligi NBA.

Pomagala ni niti dobra napadalna predstava Luke Dončića, ob 34 točkah in osmih zadetih trojkah je bil premalo zbran v obrambi. »Ne smem izgubiti sedem točk, to je odločno preveč zame,« se zaveda Luka.

J. J. Redick ni bil preveč kritičen do svojega moštva, a hkrati od njih pričakuje precej več. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Trener J. J. Redick ni bil preveč kritičen do varovancev, Lakers so odigrali sedmo tekmo v desetih dneh, a je opozoril, da časa zmanjkuje: »Razumem igralce, tokrat preprosto nismo imeli prave energije. Pozna se, da 14 dni igralci niso bili skupaj na parketu, a se moramo hitro znova povezati. Ni veliko časa, naš cilj je, da sezono končamo med najboljšimi šestimi na Zahodu in se izognemo play-in turnirju. Zato moramo biti pravi ne jutri, niti čez teden dni, pravi moramo biti že za tekmo z Orlandom.«

Ta bo na sporedu danes ponoči, po dolgem potovanju na Florido bodo LA Lakers favoriti proti zdesetkanemu Orlandu, ki preživlja sezono iz pekla, zaradi poškodb so za več mesecev izgubili vse nosilce igre.

Datum Domači Gostje Izid/ura 20.03.2025 LA Lakers Denver Nuggets 120:108 21.03.2025 LA Lakers Milwaukee Bucks 89:118 23.03.2025 LA Lakers Chicago Bulls 115:146 25.03.2025 Orlando Magic LA Lakers 00:00 27.03.2025 Indiana Pacers LA Lakers 00:30 28.03.2025 Chicago Bulls LA Lakers 01:00

Zahodna konferenca je zelo izenačena, Lakers so trenutno na četrtem mestu, peti Memphis ima enako število zmago (43), a je zabeležil poraz več. Šesti Golden State in sedma Minnesota zaostajata za dve zmagi, do konca sezone bo LA odigral še 12 tekem, od tega osem v gosteh, še trikrat bodo igrali v zaporednih večerih (back-to-back).

Zdaj so pred njimi štiri zaporedna gostovanja (Orlando, Indiana, Chicago, Memphis), domov se bodo vrnili 1. aprila za tekmo s Houstonom.