Dončić pokvaril Carlislovo vrnitev in dokazal, da sodi na tekmo All Stars

Carlisle v solzah

Mavericks so pred tekmo predvajali video posvetilo Ricku Carlislu, ki je dobil stoječe ovacije. »To si zasluži,« je dejal Luka Dončić o bivšem trenerju. Ker Carlislova družina še vedno živi v Dallasu, je lahko obiskal svoj dom, kjer je živel 13 let. Ni mogel skriti solz, pozdravil se je z vsemi igralci in salutiral lastniku moštva Marku Cubanu. Dallas je zapustil lani po drugem zaporednem porazu v končnici proti LA Clippers. Ko je leta 2011 osvojil šampionski prstan, je bil eden njegovih kljućnih igralcev zdajšnji Dallasov trener Jason Kidd. »Super mu gre. Je rojeni zmagovalec in Dallas je ena najboljših ekip na zahodu,« je povedal Carlisle, ki je zaradi covida manjkal na prvi tekmi sezone med Indiano in Dallasom.