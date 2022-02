Philadelphia petič, Golden State šestič

Philadelphia je v ligi NBA zabeležila peto zmago po vrsti, ko je po podaljšku s 122:119 premagala Memphis. V najmočnejši košarkarski ligi na svetu še naprej blesti Stephen Curry, ki je pri zmagi moštva Golden State proti Houstonu s 122:108 dosegel 40 točk.

Za Philadelphio, ki je igrala brez prvega strelca Joela Embiida, sta 64 točk prispevala Tyrese Maxey in Tobias Harris. Od tega jih je Maxey dosegel 33 in dodal še osem podaj in štiri blokade.

Na drugi strani tudi 37 točk Jaja Moranta ni bilo dovolj za grizlije na tekmi, na kateri nobena ekipa ni imela več kot štiri točke prednosti. Tako se je o zmagovalcu odločalo v zaključku, kjer pa se ekipi nista mogli ločiti po rednem delu.

V zaključku rednega dela je Morant imel možnost, da po košu za izenačenje pri 111 z 8,1 sekunde do konca zadene še prosti met za vodstvo Memphisa, a je bil nenatančen. Na drugem koncu je nato z metom ob sireni zgrešil Seth Curry.

V podaljšku se je nato izkazal predvsem Maxey, ki je tudi zadel polaganje 26,4 sekunde pred koncem za končno vodstvo domačega moštva.

Stephen Curry je v Houstonu 21 točk dosegel v zadnji četrtini. S tem je moštvo iz San Francisca doseglo šesto zaporedno zmago in se z 38 zmagami in 13 porazi utrdilo na drugem mestu tako zahodne konference kot lige.

Prvi je še naprej Phoenix. Izgubil pa je drugi na vzhodu Miami, Boston je bil doma boljši s kar 122:92. Poznala se je predvsem odsotnost prvega igralca Miamija Jimmyja Butlerja, ki ima poškodovan prst na stopalu. Za Boston je 29 točk dosegel Jaylen Brown.

Na preostalih tekmah je Indiana s 122:116 premagala Los Angeles Clippers, Cleveland je bil s 93:90 boljši od New Orleansa, New York s 116:96 od Sacramenta, Toronto je s 106:100 odpravil Atlanto, Oklahoma pa je z 98:81 Portland.

Slovenski as Luka Dončić bo z Dallasom igral v noči na četrtek proti Oklahomi.