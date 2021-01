Philadelphia s sedmimi košarkarji ni bila kos Denverju

Denver do ključne prednosti v tretji četrtini

Liga NBA, rezultat:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Denverja so v ligi NBA zabeležili četrto zmago sezone, potem ko so bili v gosteh s 115:103 boljši od Philadelphie.Domačini, ki so v tekmo vstopili kot vodilno moštvo vzhodne konference in ekipa z najboljšim izkupičkom v celotni ligi (7-2), so imeli precej preglavic pri sestavi kadra, saj je imel glavni trenerzaradi poškodb in zdravstvenih protokolov, povezanih z virusom covid-19, na voljo le sedem košarkarjev. Med manjkajočimi so bili štirje člani začetne petorke,inPreostali košarkarji so se dobro zoperstavili Denverju in se borili do zadnje sekunde. Pri njih je izstopal, ki je s kar 33 meti iz igre dosegel 39 točk, drugi najboljši strelec pa je bils 13 točkami.Pri zmagovalcih je bil prvi strelecz 21 točkami,je bil na pragu trojnega dvojčka s 15 točkami, 12 asistencami in 9 skoki, priložnost pa je dobil tudi, ki je v zadnjih dveh minutah enkrat neuspešno vrgel za tri točke, ob tem pa imel še blokado in ukradeno žogo.Gostujoči košarkarji so odločno začeli tekmo in po dobrih dveh minutah povedli z 12:2. Glavni kreator v tem delu igre je bil Jokić s 4 asistencami. A Philadelphia se je hitro vrnila v igro in z delnim nizom 18:7 celo povedla (20:19). Denver je po uvodni četrtini vodil za dve (28:26) in se tudi v drugi ni uspel odlepiti, tako da je imel ob glavnem odmoru enomestno prednost (58:51).Tretja četrtina pa je tekmo prelomila v prid gostov. Ti so dosegli 7 izmed prvih 11 točk za prednost +10 (65:55), po dobrih štirih minutah je bilo že +17 (75:58),pa je s košem tik pred koncem tretjega dela svoji ekipi priboril prednost 21 točk (93:72).Denver je v zadnji četrtini brez težav nadzoroval potek tekme, v zadnjih dveh minutah pa so priložnost dobili tudi tisti, ki igrajo najmanj. Med njimi je bil tudi Vlatko Čančar, ki žal ni dosegel točke, zato pa se v kratkem času izkazal z blokado in ukradeno žogo.Philadelphia 76ers - Denver Nuggets 103:115 (Vlatko Čančar blokada in ukradena žoga v 2 minutah)