Philadelphia zadržala izplačilo več kot sedmih milijonov evrov

Philadelphia 76ers bi morali v petek izplačati 7,1 milijona evrov Avstralcu Benu Simmonsu, a organizator igre, ki je jasno in glasno povedal, da za Philadelphio ne želi več igrati, medtem ko se še vedno ni priključil pripravam, tega denarja (zaenkrat) ne bo dobil.



Vodstvo lige NBA in sindikat košarkarjev se še nista zedinila okoli tega, katero stran bosta v sporu podprla, je poročal The Athletic. Simmonsovi zastopniki so junija klubu prenesli Avstralčevo željo po odhodu iz Philadelphie, sredi julija pa je klub tudi začel iskati snubca 25-letnemu Melbournčanu, ki so ga leta 2016 kot prvega izbrali na naboru.

Načet odnos z Embiidom

​Že je prejel prvih 25 odstotkov plače za sezono 2021/22, v petek pa so mu odvzeli naslednjih 25. Po tem, ko se je v javnosti oglasil tudi kamerunski center Joel Embiid, ki je stopil na stran kluba, se zdi, da bosta zlepa ali zgrda strani morali poiskati skupni jezik, čeprav je Simmons že dejal, da je pripravljen tudi na eno sezono premora. The Athletic je poročal, da je v osrčju Simmonsovega nezadovoljstva ravno Embiid, ki naj bi mu s svojo igro onemogočal prodiranje pod koš.



Dodali so, da Simmons omenjenega 7,1 milijona evrov še ni izgubil, klub je znesek le položil na varčevalni račun, kjer bodo za vsako tekmo, ki jo Simmons izpusti, odvzeli določeno količino denarja. Simmons bi lahko denar še vedno dobil, a bi se moral priključiti pripravam ali v naslednjih tednih dobiti novega delodajalca, preden bo račun izpraznjen.

