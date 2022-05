Phoenix je pometel z Dallasom

Phoenix je na domačem parketu opravil svojo nalogo. Tudi v drugi tekmi drugega kola končnice v ligi NBA so bili košarkarji iz Arizone boljši od tekmecev iz Teksasa (129:109), pri katerih je znova krepko izstopal Luka Dončić s 35 točkami (pet skokov in sedem asistenc) v dobrih 36 minutah. V prvi tekmi je Dončić favoriziranim tekmecem nasul kar 45 točk. Reggie Bullock je dosegel 16 točk, povsem razglašen pa je bil drugi najboljši Dallasov strelec Jalen Brunson, ki je dosegel le devet točk.

Phoenix je ušel na začetku zadnje četrtine, v katero je vstopil s šestimi točkami prednosti, in strl odpor gostov z nizom 21:7 v slabih petih minutah. Neustavljiv je bil Chris Paul, ki je v tem delu dosegel 10 točk. Domači organizator igre je 20 od 28 točk dosegel v drugem polčasu in 14 v zadnji četrtini. Najboljši domači strelec je bil sicer Devin Booker s 30 točkami. Phoenix je dobesedno letel po igrišču, zadeval z vseh položajev in z igro v višji prestavi dosegel celo višjo zmago kot v prvi tekmi, čeprav je bil dvoboj domala 36 minut izenačen. Zadnjih pet minut je obupal tudi gostujoči trener Jason Kidd in najboljše igralce pustil na klopi.

Tretja tekma bo v soboto v Dallasu ob 3.30 po slovenskem času.

Tudi Miami na pol poti

Miami je v polfinalu vzhodne konference opravil pol poti, potem ko je v drugi tekmi s 119:103 premagal Philadelphio. Trener gostov Doc Rivers je poudaril, da je tudi tokrat odločila odsotnost Joela Embiida. Prvi strelec lige bi se lahko vrnil na tretji tekmi.

Bam Adebayo je bil najboljši strelec domačih s 23 točkami, 22 točk jih je dodal Jimmy Butler. »Obramba nas je popeljala do zmage,« je povedal trener Miamija Erik Spoelstra.

Miamijev košarkar Tyler Herro (desno) je pred tekmo prejel priznanje za najboljšega šestega igralca v sezoni, na parketu pa je bil bitko z Jamesom Hardnom. FOTO: Michael Reaves/AFP

Izida –

Phoenix: Dallas 129:109 (32:28, 26:32, 31:23, 40:26) 2:0

Booker 30 (11:19 iz igre), Paul 28 (11:16 iz igre), Crowder 15, Bridges 11, Ayton, Johnson in Biyombo po 9, McGee 6, Shamet 5, Payne 4, Wainright 3; Dončić 35 (13:/22 iz igre, 5:10 za tri), 5 skokov in 7 podaj v 36 minutah, Bullock 16, Dinwiddie 11, Brunson, Kleber in Bertans po 9, Chriss 5, Powell 4, Ntilikina, Burke in Brown po 3, Finney-Smith 2.

Miami: Philadelphia 119:103 (31:24, 29:28, 31:28, 28:23) 2:0

Adebayo 23, Butler 22 in 12 podaj, Oladipo 19, Herro 18, Strus 9, Vincent in Dedmon po 7, Tucker in Martin po 6, Yurtseven 2; Maxey 34, Harris 21, Harden 20, Korkmaz 8, Jordan 6, Niang 5, Reed 4, Green 3, Milton 2.