Phoenix je prvi finalist NBA

Košarkarji Phoenixa so se tretjič v klubski zgodovini prebili v finale lige NBA. Šesto tekmo dvoboja zahodne konference proti Los Angeles Clippers so v Staples Centru dobili s 130:103 in si finale v boju na štiri zmage priigrali s 4:2. Junak večera je bil veteran Chris Paul, ki je dosegel 41 točk, osem podaj in štiri skoke.



Paul, ki je ekipo iz Arizone vodil do finala, je tekmo končal v solzah. »Danes sem bil na misiji ne smemo izgubiti,« je dejal veteran, potem ko so sonca na peti tekmi v domači dvorani zapravila priložnost, da bi si že priigrala finale.



»Vsa nakopičena čustva so enostavno privrela ven iz mene,« je po zmagi še dejal 36-letni Paul, ki bo prvič v dolgoletni karieri zaigral v velikem finalu. »Tako sem vesel za vse ljudi okoli mene.«



Phoenix, ki se pred sezono 2020/21 kar desetkrat zaporedoma ni uvrstil niti v končnico lige NBA, bo zdaj prvič po sezoni 1992/93 igral za šampionski prstan. Klub v svoji vitrini za zdaj še nima naslova prvaka NBA.



V boju za naslov prvaka najmočnejše košarkarske lige na svetu se bo pomeril z Milwaukee ali Atlanta.

