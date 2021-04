Phoenix predober za Gorana Dragića in soigralce

Dragić nad Čančarja, derbi bo igral tudi Dončić

Ponoči so bili vnovič aktivni košarkarji Miamija v severnoameriški ligi NBA. Moštvo s Floride je gostovalo v Talking Stick Resort Areni v Phoenixu in izgubilo z 86:106. Pri zmagovalcih nihče ni presegel meje 20 doseženih točk, še največ jih je zbral(19), zato pa jih je kar šest doseglo več kot deset točk.je v majici Miamija igral 27 minut, v tem času pa vknjižil 12 točk (za dve 3:4, za tri 0:7, prosti meti 6:8) in bil posebej nenatančen pri metih za tri točke. Ljubljančan je dodal šest skokov in štiri podaje, v njegovi ekipi pa je bil najbolj učinkovit, ki je dosegel 18 točk. Miami se tudi po porazu z drugo ekipo zahoda še vedno drži v območju končnice v vzhodni konferenci.Miami bo igral naslednjo tekmo v četrtek zjutraj ob 4.00 po slovenskem času, ko bo njegov tekmec Denver, torej se bosta sešla slovenska legionarja Goran Dragić in. Dallas bo le pol ure prej gostoval v Memphisu, ko bodoin soigralci lovili nove točke v boju za preboj v končnico proti neposrednemu tekmecu.