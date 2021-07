Phoenix še nikoli tako blizu naslova, Milwaukeeja ni rešil niti vroči Grk

je dosegel 31 točk,pa 23 (in osem podaj) za Phoenix, ki še nikoli v zgodovini kluba ni vodil v velikem finalu, dokler ni prve tekme v letošnji seriji z Milwaukeejem dobil s 118:105. Tokrat je bilo malce bolj tesno, 118:108, s čimer je nekdanji klubin bratovterže na pol poti proti naslovu. V vrstah Milwaukeeja je vse za preobrat na sinočnji tekmi storil grški asz dvojnim dvojčkom (42 točk in 12 skokov), ki je odigral še drugo zaporedno tekmo po težavah s kolenom, a tudi to ni bilo dovolj.Košarkarji iz Arizone so s kolektivno predstavo drugič na kolena položili svoje tekmece, izpostaviti velja tudi izkupiček Phoenixovega, ki je z osebnim rekordom končnice tekmo sklenil s 27 točkami in sedmimi skoki. V gostujoči zasedbi, ki je v ligi NBA edinkrat slavila davnega 1971, v finalu pa nazadnje igrala tri leta kasneje, je Antetokounmpo svojih 42 točk dosegel v kar 40 minutah igre. 20 točk je dosegel v tretji četrtini, kar je najboljši strelski izkupiček v finalnih tekmah v zadnjih 25 letih. Drugi njegovi igralci so bili dokaj nerazpoloženi, drugi najboljši strelec je bils 17 točkami.»V naših glavah je izid še vedno 0:0 in s to miselnostjo bomo začeli vse finalne tekme« je po drugi zmagi odločno dejal Booker.»Na naslednjih tekmah moramo pokazati še bolj agresivno predstavo in se držati naših dogovorov iz slačilnice ter uživati v igri. Vsak poraz je boleč. Nismo v dobrem položaju, a sem prepričan, da se bomo pobrali,« je po drugem porazu v finalni seriji dodal Antetokounmpo.