Po Houstonu še San Antonio premagal Dallas

Goran Dragić s pol moči

Goran Dragić je v Portlandu izpeljal rutinsko tekmo. FOTO: Jasen Vinlove/Usa Today Sports

Izidi, NBA

Dallas je teden v NBA zaokrožil še z drugim porazom proti teksaškemu tekmecu. Po Houstunu je moštvopremagal še Sant Antonio. Izenačen dvoboj je 0,5 sekunde pred koncem z metom s polrazdalje za 119:117 odločilDončić je dosegel 29 točk, tri skoke in sedem podaj, učinkovitejši je bil le, ki je 31 točkam dodal še 15 skokov, a tekme ni končal na parketu, zaradi šestih osebnih napak. Krilni košarkar San Antonia je bil s 33 točkami prvi strelec tekme, od tega jih 27 jih dosegel v drugem polčasu.San Antonio je bil v prednosti praktično celo zadnjo četrtino, a je Dončić 19 sekund pred koncem izenačil na 117. Odgovornost je prevzel DeRozan in Dallasu zadal 23. poraz v sezoni.»Veliko razočaranje. To je vse, kar imam povedati,« ni skrival razočaranja Dončić, ki bo imel že jutri priložnost za vrnitev k zmagam. V Dallasu bo gostovala Philadelphia.Miami je v gosteh Portland s 107:98.je v 24 minutah dosegel 7 točk in po dve podaji ter skoka. Prva strelca floridskega moštva, za katerega strokovnjaki v NBA trdijo, da bo v izločilnih dvobojih v vzhodni konferenci najbrž podobno kot v minuli sezoni najmočnejši in glavni kandidat za uvrstitev v veliki finale, sta bilaz 22 točkami inz 20.V Denverju jedosegel dvojni trojček (17 točk, 11 podaj in 10 skokov), toda niz osmih tekem domačih je končal Boston. Slovenski reprezentantje igral dve minuti.117:119 (Porzingis 31 – met iz igre 21:12, 15 skokov, Dončić 29 – met iz igre 17:10, za tri 8:2, prost meti 8:7, 3 skoki in 7 podaj v 35 min, Richardson 16, Brunson 11, Finney-Smith in Powell po 9, Melli 6, Burke 4, Hardaway 2; DeRozan 33 , Murray 25, Walker 13, Pöltl 12, Johnson in White po 9, Gay 7, Mills 6, Eubanks 5.98:107 (Dragić 7 – met iz igre 8:3, za tri 3:1, po 2 skoka in podaji v 24 minutah.87:105 (Vlatko Čančar 0 – met iz igre 1:0, v 2 minutah).101:105109:11687:124102:96125:132121:117131:124