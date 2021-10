Po ogrevanju že konec tedna slovenski derbi

Za košarkarje v ligi NBA že dolga leta velja, da začnejo igrati s polno vnemo šele po tradicionalni tekmi All-Star (tokrat bo na sporedu 20. februarja v Clevelandu), ko stopnjujejo ritem pred začetkom končnice prvenstva. Predvsem uvodni mesec ali dva sta za večino le podaljšano pripravljalno obdobje, med katerim se počasi uigravajo in izboljšujejo osebno formo. Kaj naj torej rečemo o oktobrskih ogrevalnih nastopih?

Predvsem, da izidom in statistiki posameznikov, ki igrajo z zelo prilagojeno minutažo – zvezdniki precej manj kot običajno, rezervni aduti in novinci več, kot bodo v resnih dvobojih –, ne kaže nameniti pretirane teže. Vse se namreč skriva v "drobnem tisku". V minulih dveh tednih je, denimo, ostalo neporaženih pet moštev, od katerih tri (Golden State, Sacramento in Chicago) niso sodelovala v izločilnih bojih prejšnje sezone, dve (Dallas in New York) pa sta se poslovili v prvem krogu.

14,3 točke, 6 skokov in 7,3 asistence je bilo pripravljalno povprečje Luke Dončića pred novo sezono.

V zahodni konferenci so z rezultati izstopali Golden State (5:0), Dallas z Luko Dončićem in Sacramento (po 4:0), New York in Chicago (po 4:0) pa v vzhodni, v kateri je Toronto (3:2) z Goranom Dragićem pristal na petem mestu pripravljalne lestvice. Denver (1:4) z Vlatkom Čančarjem je medtem na dnu med zahodnjaki, za njim sta le Portland (0:4) in LA Lakers (0:6), ki so najbolj dopustniško vzeli pripravljalni cikel. Prvaki sezone 2019/20 so ob šestih porazih s povprečno razliko 15 točk le na trenutke izkoriščali svoje glavne adute, prvi zvezdnik zasedbe LeBron James, ki bo 30. decembra dopolnil že 37 let, je v seštevku igral le 73 minut.

Vlatko Čančar je na pripravljalnih tekmah dobival priložnost pri Denverju, kako bo v prvenstvu? FOTO: Rick Osentoski/USA Today Sports

Čančar je najmanj počival

Premešano je bilo tudi razmerje pri treh slovenskih asih. Največ pripravljalnih tekem (5) je odigral Vlatko Čančar s povprečjem 14 minut igre, 6,4 točke in 1,2 skoka. Goran Dragić je nastopil štirikrat (povp. 18,6 minute, 8 točk, 2,2 skoka in 1,2 asistence), Luka Dončić pa je izpustil zadnji nastop proti Milwaukeeju in pričakal začetek svoje četrte sezone pod ameriškimi obroči s številkami (14,3 točke, 6 skokov, 7,3 asistence v 19,7 minute), ki še zdaleč niso v skladu z njegovimi odlikami. V naslednjih mesecih se bo namreč vnovič potegoval za naslov najboljšega košarkarja prvenstva, hkrati pa računa, da se bo končno prebil med »velike fante« z uspehom svojega moštva. Pa čeprav je Dallas dobil le eno odmevno okrepitev – trenerja Jasona Kidda.

Nekdanji odlični organizator igre je doslej ostal zvest napovedi, da bo poskušal razbremeniti Dončića in da ne bo dovolil, da bi se izčrpaval z neskončnimi nizi posamičnih akcij: »Luka bo središčna sila naših napadov, a ne edini motor. Vsi vemo, kakšne napore in stres je moral prenašati v prejšnjih letih, zato mu bomo poskušali pomagati. Imamo dobre košarkarje, ki si lahko sami priigrajo priložnost za met, predvsem pa bo moral Kristaps Porzingis občasno nositi moštvo.«

75. sezona v ligi NBA se bo začela v noči na sredo po slovenskem času z derbijema Milwaukee – Brooklyn in LA Lakers – Golden State. Večer pozneje bosta prvič stopila na sceno Toronto (proti Washingtonu) in Denver (v Phoenixu), Dallas pa prva tekma čaka v noči na petek, ko se bo pomeril z Atlanto. Že druga Dončićeva ovira pa bo Dragić v Teksasu.