Po rafalu trojk proti Megi sta jih presekali še dve odpovedi

Krka v karanteni

Mega : Cedevita Olimpija 88:93 (70:72, 49:48, 29:28) Dvorana Ranka Žeravice, brez gledalcev, sodniki Hordov, Hadžić (oba Hrv) in Jovčić (Srb).

Mega: Smith 13 (5:6), Petrušev 21 (2:4), Tepić 9, Momirov 10 (0:1), Simonović 21 (3:3), Cerovina 4 (2:3), Matković 2, Cazalon 8.

Cedevita Olimpija: Perry 21, Hopkins 7, Murić 3, Blažič 17 (3:6), Brown 16, Jones 15, Dimec 4 (2:2), Rupnik 10 (2:3).

Ljubljana – Dobre in slabe vesti se za košarkarje Cedevite Olimpije vrstijo kot po tekočem traku. Po sredinem nepričakovanem porazu na gostovanju pri FMP (88:91) na zaostali tekmi 6. kola lige ABA in silvestrovanju v Beogradu so zaigrali veliko bolje in z rafali 14 trojk premagali Mego s 93:88. Še pred vrnitvijo v Ljubljano pa so izvedeli, da bodo morali preložiti tako torkov dvoboj 5. kola z Budućnostjo kot sobotni derbi rednega 14. kola s Krko zaradi okužb v zasedbah tekmecev. Začetek drugega kroga evropskega pokala 13. t. m. bi lahko torej pričakali s štirimi regionalnimi nastopi zaostanka.»Iz psihološkega vidika smo dosegli zelo pomembno zmago po zaporednih porazih z Mornarjem in FMP. Imeli smo nekaj težav pri skoku in branjenju 'pick'n'rolla’, a smo v drugem polčasu dvignili raven igre v obrambi,« je bil po sedmi zmagi v regionalni sezoni zadovoljen Olimpijin trener. Njegovi košarkarji so vnovič nihali v igri, a so znali unovčiti večje število kakovostnih košarkarjev, v odločilnih trenutkih tudi izkušnje.Moštvi sta se lotili dvoboja z nadzvočno hitrostjo, o čemer govori že rezultat uvodne četrtine. Z 29:28 jo je dobila Mega, čeprav so Ljubljančani metali za tri točke kar 6:7. V nadaljevanju so bili nekoliko manj natančni (na koncu za tri 14:27 ali 52 odstotkov), prednost pa so si priigrali v drugem polčasu, ki so ga dobili s 45:39. Po zadnjem zaostanku s 65:68 so prišli do prednosti 90:79 na krilih branilcevin, medtem ko so gostitelji vnovič stavili na svoji centrski orožji, 20-letnegain leto starejšega, ki že drugo sezono igra za Beograjčane kot posojen košarkar Cedevite Olimpije, kar njeni navijači težko razumejo. V soboto se je izkazal z 21 točkami in 8 skoki ter skrbel, da je njegovo moštvo prevladovalo pri skokih s 27:22 ter točkah iz drugih akcij z 21:4. Obratna zgodba je Perry, saj je v prejšnji sezoni branil barve Mege.Ob »polčasu« lige ABA je lestvica zelo nepregledna zaradi različnega števila odigranih tekem, vse (vštevši zmage brez boja nad Koprom Primorsko) so odigrali le Mornar, Mega, Partizan in Split. Krka je ostala v zlati sredini, čeprav je zaradi petih pozitivnih primerov v moštvu preložila današnji dvoboj z FMP in sobotno soočenje s Cedevito Olimpijo v dvorani Leona Štuklja. Ljubljančani pa so si – ne po svoji krivdi – nabrali štiri zaostale obveznosti z Zadrom, Crveno zvezdo, Budućnostjo in Novomeščani, kar jim lahko prinese težave.Če se ne bodo v naslednjih dneh na hitro dogovorili z Zadrčani ali Beograjčani, bodo naslednjo uradno tekmo odigrali šele v sredo, 13. t.m., ko bodo znova zašli v ritem dveh nastopov na teden. V 1. kolu drugega dela evropskega pokala bodo gostovali pri Virtusu v Bologni, v skupini F pa bosta igrala še francoski Bourg z Alenom Omićem in Budućnost. V četrtfinale se bosta uvrstili najuspešnejši moštvi.– Crvena zvezda : Zadar 81:66 (68:50, 43:28, 22:16 – Walden in Dobrić po 12, O'Bryant 10, Reath 9; Bursać 15, Junaković 13, Justice 12, Onuaku 11), Split : Partizan 74:86 (64:70, 42:48, 21:24 – Luković 18, Mesiček 16, Marić 13, Čampara 11; Jaramaz 29, Miller-McIntyre 13, Trifunović 11, Mosley 8), Mornar : Igokea 90:76 (74:54, 49:39, 27:22 – Pullen 19, Whitehead 18, Vranješ 11, Gabriel 10; Clemmons 18, Jošilo 14, Waller 10, Fundić 8);Krka – FMP in Cibona – Borac.