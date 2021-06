Po visokem vodstvu so popustile, a dosegle zlata vredno zmago

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je uspešno končala predtekmovanje na evropskem prvenstvu v Strasbourgu. V tretjem kolu je premagala Bosno in Hercegovino z 91:81 (23:25, 54:37, 74:58).Slovenija je v predtekmovanju zabeležila dve zmagi in poraz, njena uvrstitev v skupini C pa bo znana po zadnji tekmi med Belgijo in Turčijo danes ob 15. uri. V primeru zmage Turčije bi izbranke selektorjaosvojile prvo mesto in se neposredno uvrstile v četrtfinale, sicer pa bodo morale v ponedeljek igrati dodatne kvalifikacije.Najboljše strelke Slovenije so bilez 22 točkami,s 15 ,s 13 in, ki jih je dosegla 12.