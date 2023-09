Po vodstvu z 22 točkami razlike so viseli na tanki niti

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 1. kolu lige ABA premagali beograjsko Mego z 89:87 (82:67, 62:42, 31:21) in si nekoliko okrepili samozavest od prehodu v ritem dveh uradnih tekem na teden. Že v torek jih čaka uvodni nastop v evropskem pokalu proti Hapoelu v Tel Avivu, v drugem regionalnem kolu pa se bodo pomerili s Crveno zvezdo v Beogradu.

Pred 1267 gledalci v Stožicah so Ljubljančani prišli do prvih dveh točk v dramatični končnici, potem ko so v zadnjih sedmih minutah in pol dosegli zgolj tri točke. Gostom se je ponudila celo priložnost za zmago, a je Andrija Jelavić tik pred iztekom igralnega časa zgrešil za tri točke.

V prvem polčasu so košarkarji domačega trenerja Simoneja Pianigianija dosegli kar 62 točk in si priigrali 22 točk naskoka (62:40), v drugem pa so bili proti agresivni obrambi mladih tekmecev v precejšnjih težavah. Mega je drugi polčas dobila s 45:27, zadnjo četrtino z 20:7.

Ameriški organizator igre Justin Cobbs je bil najboljši strelec Cedevite Olimpije z 19 točkami (za dve 8:12, za tri 0:1, prosti meti 3:5). Pri gostih je izstopal 18-letni dirigent Nikola Topić s 25 točkami, 5 skoki in 4 asistencami.

Cedevita Olimpija: Stewart 10, Armand 10 (2:2), Sow 5 (1:2), Cobbs 19 (3:5), Glas 4 (2:2), Blažič 14 (3:6), Matković 14 (2:3), Jones 6 (4:4), Ščuka 7 (2:2); Mega: Miljenović 18 (6:7), Jelavić 4, Đurišić 13 (1:2), Kovačević 6 (1:2), Plavšić 5 (1:2), Jović 6 (4:9), Topić 25 (2:2), Malovec 10 (1:1).