Po vzponu Dallasa pred Luko Dončićem zgolj Nikola Jokić

V nadaljevanju preberite:

Razpredelnica lige NBA ne dopušča dvoma: košarkarji Bostona so z izkupičkom 58:16 najuspešnejši med vsemi in bodo, kot kaže, vstopili v končnico kot absolutni prvi nosilci. Toda od 7. marca sta najbolj vroči dve teksaški moštvi, ki sta se nazadnje pomerili med seboj. Dallas je z zmago v Houstonu s 125:107 dosegel sedmi uspeh zapored in 11 v zadnjih 12 nastopih, hkrati pa prekinil niz 11 tekem brez poraza domače zasedbe. Kdo je bil junak lokalnega derbija? Uganka je otročje lahka.

Luka Dončić je dosegel 22 točk že v uvodni četrtini, 32 do polčasa, s kakšno bero je dokončal delo? Ali ga igranje s Houstonom dodatno motivira? Komu je Ljubljančan še nasul devet trojk? Kje vidi ključno razliko v zadnjih tednih? Kdo je edini pred Dallasom po uspešnih metih za tri točke? Dončić je medtem povišal svojo prednost na lestvici najboljših strelcev prvenstva, ali je to dovolj zgovorna kandidatura za naslov najboljšega košarkarja prvenstva?