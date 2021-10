Poigrali so se z živci navijačev in ostali praznih rok

Cedevita Olimpija : FMP 89:92 (77:70, 63:54, 41:34, 18:18) Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki Jovčić (Srb), Majkić (Slo) in Karović (BiH).

Cedevita Olimpija: Pullen 12 (2:2), Ejim 2 (2:2), Keene 25 (3:5), Auguste 12 (4:8), Blažič 17 (7:10), Hodžić 6, Ščuka 2 (2:2), Carmichael 10 (2:3), Rupnik 2.

FMP: Nevels 15 (4:6), Pavićević 14 (4:4), Vujičić 2, Jones 10 (2:2), Tasić 13 (7:13), Radonjić 16 (2:2), Izundu 14 (2:2), Simović 2, Nerandžić 4 (2:2).

Kazen je prišla v podaljšku

Pari 4. kola lige ABA Petek, 15. t. m.: Cibona – Partizan (19); sobota, 16. t. m.: Budućnost – Igokea (19); nedelja, 17. t. m.: Split – Derby (12), Krka – Zadar (17), FMP – Mornar (19), Crvena zvezda – Cedevita Olimpija (21); ponedeljek, 18. t. m.: Borac – Mega (18).

Kot da bi sledili zgledu Crvene zvezde, ki je v nedeljo doživela boleč poraz proti Igokei, so tudi košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjem dvoboju 3. kola lige ABA verjetno prehitevali misli pred velikim derbijem z beograjskimi rdeče-belimi. FMP je izkoristil priložnost, nadomestil zaostanek 13 točk iz tretje četrtine in po podaljšku nenadejano, a glede na vztrajnost in srčnost njegovih mož zasluženo odnesel obe točki iz Stožic.Ljubljančani so imeli težave s košarkarji FMP že v prejšnjih dveh sezonah po združitvi z zagrebško Cedevito. Na domačem parketu so se obakrat namučili, v Srbiji so lani celo izgubili, po tem, ko jim je domači adutnasul 28 točk. Slednji se je letos poleti preselil v slovensko metropolo, vendar v njej še ni zacvetel in tudi v soočenju z nekdanjimi soigralci ni bil omembe vreden dejavnik. Igral je pičli dve minuti in v tem času storil le eno osebno napako.Njegovim novim soborcem je medtem dolgo kazalo kar dobro, čeprav niso blesteli. Po zaostanku z 22:24 so prevzeli rezultatsko pobudo in počasi začeli višati svojo prednost. Čeprav branilectokrat ni bil pri metu za tri točke (0:7), dirigentpa je bolje zadeval (za dve 5:10, za tri 4:7) kot organiziral igro (2 asistenci in 5 izgubljenih žog), so jima(12 točk in 13 skokov),innudili zadostno pomoč. Vendar je tudi FMP imel svoja orožja, od katerih jih je šest doseglo dvomestno število točk, ob tem pa so prekosili gostitelje pri asistencah z 18:9 in se dobro kosali pri skokih (35:37).Pri vodstvu s 53:40 je Cedevita Olimpija začela izgubljati ritem in zbranost ter v zadnji četrtini zaostala za tekmeci s 14:23. V finišu je imela tudi nekaj sreče, saj bi lahko izgubila že v rednem delu tekme, v dodatnih petih minutah igre pa je le prišla kazen. FMP je v podaljšku vodil ves čas, po nešportni osebni napakipri 85:87 le 20,7 sekunde pred iztekom igralnega časa pa je padla končna odločitev. "Zašli smo v težave z osebnimi napakami visokih igralcev inni bilo z nami, zgrešili smo veliko neoviranih prostih metov in deset prostih metov," je razloge za poraz nizal domači strategS prvim regionalnim porazom je Cedevita Olimpija končala "ogrevalno" obdobje pred prehodom na ritem dveh tekem tedensko in zahtevnejšimi izzivi. V nedeljo jo čaka derbi lige ABA s Crveno zvezdo v Beogradu, že v torek gostovanje pri Gran Canarii v 1. kolu evropskega pokala, nato soočenje z Budućnostjo v Stožicah ...