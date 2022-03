Polom Krke, minus 33 proti FMP

Košarkarji Krke so v 23. krogu lige Aba v Novem mestu izgubili z FMP-jem s 60:93 (13:30, 28:55, 44:74; Stergar 3 (1:2), Stipčević 15 (1:2), Stavrov 6 (2:2), Kosi 6 (0:3), Stipaničev 2, Škedelj 8 (2:2), L. Lapornik 3, M. Lapornik 5 (1:8), Macura 12 (2:5).

Košarkarji Krke so pred tekmo zatrjevali, da je v boju za obstanek za njih vsaka tekma najpomembnejša in da bodo storili vse, da bi po Splitu zabeležili še drugo zaporedno zmago v tem tekmovanju. Toda v svoji želji so povsem pogoreli in tako kot že nekajkrat v regionalnem tekmovanju zabeležili visok poraz. Srbska ekipa jih je povsem nadigrala, že prvi četrtini vodila za 18 točk, tudi v nadaljevanju ni popuščala, dokazala je, da ima tudi močno klop.

Krka je vodila le na začetku tekme, po izidu 4:2 pa so gosti z delnim izidom 8:0 ušli, prednost pa višali iz minute v minuto. Po prvem polčasu so že vodili za 27 točk, s plina pa niso stopili niti v drugem. Natančni so bili pri metu, boljši pa tudi v skoku. Dolenjci so med drugim zgrešili kar 17 prostih metov.

Edini v dolenjski vrsti, ki je s svojo igro zadovoljil navijače, je bil Rok Stipčević, ki je dosegel 15 točk, zadel je širi mete od osmih poskusov za tri točke. Gosti, pri katerih je bil z 19 točkami najučinkovitejši Bryce Jones, za tri niso veliko metali, zadeli pa šestkrat iz desetih poskusov. V 24. krogu bo Krka gostovala pri Crveni zvezdi.

