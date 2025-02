Za okroglo obletnico Jokić dobil presenečenje in navdušil rojake

Nikola Jokić se ne počuti dobro v soju žarometov, a jim najboljši košarkar na svetu ne more povsem ubežati. Tokrat so ga presenetili soigralci, ki so ga pričakali s pesmijo za 30. rojstni dan, praznoval ga je včeraj.

Dirigent zborčka, ki je Jokiću izvabil nasmeh na obraz, je bil kar veteran Russell Westbrook, s katerim se je Jokić v Denverju odlično ujel in (znova) prebudil kariero nekoč enega glavnih zvezdniko v ligi. Jokić je sicer zatrjeval, da mu okrogla obletnica nič ne pomeni in da rojstnega dneva ne namerava praznovati.

Na trening je Srb prišel z majico z napisom »Brate«, posvečeno preminulemu trenerju Dejanu Milojeviću.

Denver bo znova igral danes ponoči (3.00) proti Charlottu, v zadnjem obdobju so zlata zrna najbolj vroče moštvo v ligi, pred premorom za vikend zvezd so dobili osem tekem zapored in v zahodni konferenci zasedajo tretje mesto.

Preberite še: Luka Dončić jezen sam nase, obljublja napad