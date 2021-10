Popoln polom Krke v Beogradu

Košarkarji Krke so v 5. kolu lige Aba visoko izgubili s Partizanom s 45:92 (11:18, 28:43, 34:64). To je eden najhujših porazov Novomeščanov doslej v regionalni konkurenci. Partizan tudi po petih tekmah ostaja edino neporaženo moštvo v ligi Aba, Krka pa je po dobrih predstavah v zadnjih dveh kolih doživela tretji poraz.

Novomeščani so se očitno že pred tekmo sprijaznili s porazom, saj niti za trenutek niso bili enakovreden tekmec. Ob bledi, nemotivirani igri so izgubili vse štiri četrtine. Poraz s 47 točkami razlike je daleč najvišji v tej sezoni lige Aba, doslej je bil rekord 36 točk razlike med Crveno zvezdo in Splitom, zgolj 45 doseženih točk pa prva tekma v tej sezoni, da bi ena ekipa dosegla manj kot 50 točk.

Trener Željko Obradović je bil kljub visoki prednosti Partizana aktiven do zadnjih minut. FOTO: Dragana Stjepanović/ABA

Krka je lastnica dveh od štirih najtežjih porazov v tej sezoni; v prvem kolu je proti Cedeviti Olimpiji izgubila s 56:88. To je hkrati tudi drugi najnižji seštevek točk enega moštva. Dolenjcem ni šlo v ničemer, zgolj v metih za tri točke so Beograjčani naredili razliko 33 točk. Za tri – Partizan 15:30 (Punter 4, Glas 4, Madar 3, Kurucs 2, LeDay, Dangubić), Krka 4:20 (Macura, Lapornik, Kosi, Stipčević).

Liga Aba, 5. kolo :

Partizan : Krka 92:45 (Madar 20, Glas 12; Macura 9, Kosi 8, Stipčević 7)

Zadar : Borac 70:56 (Carter 18; Hale 23)

Igokea : Split 85:67 (Ilić 15; Bajo 11)

nedelja:

Mega – FMP (12)

Mornar – Crvena zvezda (17)

Cedevita Olimpija – Budućnost (19)

ponedeljek:

SC Derby – Cibona (18)

​