Poraz Krke v Črni gori, tudi Olimpija nad Črnogorce

V nedeljo zvečer nov slovensko-črnogorski dvoboj

Liga ABA, 12. kolo:

Novomeški košarkarji so izgubili tekmo 12. kola lige ABA v Podgorici. Izbranci trenerjaso bili enakovredni favoriziranim gostiteljem tri četrtine tekme, toda kaj, ko so odpovedali že v prvi četrtini in nato zaman vztrajno lovili priključek in celo dobili tretjo in zadnjo četrtino.Najboljši strelec dvoboja v dvorani Morača je bil novomeški košarkar(23), toda to gostom ni pomagalo. Budućnost je imela največjo prednost pri izidu 50:31, Dolenjci so se ji najbolj približali na štiri točke zaostanka pri rezultatih 58:54 in 63:59.Krka bo naslednjo tekmo regionalne lige igrala v ponedeljek, 4. januarja, tekmec v njihovi dvorani Leona Štuklja pa bo beograjska ekipa FMP.Drugi del slovensko-črnogorske bitke v 12. kolo lige ABA bo v nedeljo zvečer. Cedevita Olimpija bo v Stožicah gostila Mornar iz Bara, ta dvoboj pa naj bi bil še zanimivejši od podgoriške bitke. Tako Ljubljančani kot ekipa iz Bara namreč gojijo visoke ambicije v sezoni 2020/21 in merijo najmanj med najboljše štiri v ligi.Budućnost : Krka 70:62 (24:15, 35:24, 55:45; Della 14; Skifić 24, Stipčević 9)FMP : Mega (19)nedelja:Igokea – Crvena zvezda (17)Cedevita Olimpija – Mornar (19)Borac – Split (21)preloženo:Zadar – Cibonaodpovedano:Koper Primorska – Partizan 0:20