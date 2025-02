Poškodba muči tudi grškega orjaka

V severnoameriški košarkarski ligi NBA so na vseh treh tekmah večera zmagali domači, Detroit Pistons proti Charlotte Hornets s 112:102, Houston Rockets v dvoboju s Torontom Raptors 94:87, Milwaukee Bucks pa s Philadelphio 76ers s 135:127.

V Detroitu je za zmago domačih Cade Cunningham z 19 točkami, 12 podajami in 10 skoki dosegel osmi trojni dvojček v sezoni, Tobias Harris je dodal 20 točk, Jalen Duren pa 16 točk in 12 skokov. Ob sedmi zmagi na zadnjih osmih tekmah svoje ekipe je Miles Bridges vpisal 30 točk.

V večjem delu izenačeni tekmi so za oslabljeni Houston Dillon Brooks (19 točk) in Jalen Green (18) ter soigralci prekinili niz šestih porazov za zmago nad Torontom.

Damian Lillard je dosegel zanj rekord sezone, 43 točk, osem asistenc in sedem skokov, Milwaukee Bucks pa so tako premagali Philadelphio. Gary Trent Jr. je prav tako zabeležil zanj rekordnih 23 točk na tekmi v sezoni, Bobby Portis je dodal 18 točk in 12 skokov. Na drugi strani je Tyrese Maxey dosegel 39 točk.

Bucks so že četrto zaporedno tekmo pogrešali dvakratnega MVP Giannisa Antetokounmpa, saj ima težave z nategnjeno levo mečno mišico in tako bo verjetno do premora za tekmo vseh zvezd.