V Podgorici so dvakrat nastavili lice, proti Mornarju ga ne smejo

Meti za tri točke premalo v trdih spopadih

Krka: Pogumno in pametno



25. kolo lige ABA

Potem ko so košarkarji Cedevite Olimpije pred mesecem dni dobili bolečo evropsko zaušnico v dvoboju z Budućnostjo, so ob vrnitvi v Podgorico nastavili še drugo lice in si pokvarili izhodišče pred finišem lige ABA. Popravijo (ali dodatno pokvarijo) ga lahko že drevi ob 21. uri v pičlih 52 kilometrov oddaljenem Baru ob črnogorski obali, kjer domačemu Mornarju še bolj teče voda v grlo. Zato bo celo nevarnejši kot ob minulih soočenjih z Ljubljančani, v katerih je zmagal kar sedemkrat in le dvakrat izgubil.Olimpijini košarkarji so zadnjič ugnali Mornar 28. septembra 2018 v Stožicah. Odtlej so klonili štirikrat zapored, med drugim tudi tik pred silvestrovim lani na domačem parketu (88:93), ko so vse zapravili z uvodnim zaostankom s 15:35, nato pa s koši(24) in(17) zaman poskušali izničiti vrhunski samospev organizatorja igre gostov, ki jim je natresel kar 36 točk.Dobra vest za Ljubljančane je, da izkušeni Američan že poltretji mesec ne igra zaradi poškodbe pogačične vezi v kolenu in da je moštvo iz Bara izgubilo zadnji tekmi s Partizanom in FMP ter ogrozilo svojo uvrstitev med najboljšo četverico. A zaostanek za Cedevito Olimpijo zaradi enega poraza več na lestvici lahko nadomesti že v nedeljo in celo pride do do prednosti v medsebojni primerjavi zaradi vodstva z 2:0 v zmagah, obe zasedbi pa čaka še precej zahtevnih izzivov.Mornar bo v dveh preostalih nastopih pričakal Budućnost in gostoval pri Igokei, Ljubljančani pa se bodo prihodnji teden dvakrat udarili s Crveno zvezdo, za konec pa igrali s Cibono v Zagrebu in z Mego v Stožicah. V odločilnih dvobojih bodo morali prikazati več psihične trdnosti in bogatejši taktični razpon kot med dosedanjimi ključnimi nastopi, v katerih so vse preveč stavili na mete za tri točke.»Tekma bo zelo pomembna za obe moštvi. Ključno vlogo bo imela obramba, saj se dobro poznamo. Mornar ima nadarjeno in 'dolgo' zasedbo, zato bomo morali prikazati eno od najboljših predstav v sezoni, če želimo zmagati. V Podgorici smo se vrnili v tekmovalni ritem, po porazu pa si še toliko bolj želimo zmagati,« meni trenerdodaja: »Vemo, kaj nam lahko prinese ali odnese nedeljska tekma. Z zmago bi se zelo približali polfinalu, zato bomo naredili vse, da bi prišli do njega. Odločale bodo podrobnosti.«Krka bo danes ob 13. uri pričakala Budućnost. Z morebitnim presenečenjem bi se nekoliko odlepila od dna lestvice, na katerem se tako kot Zadar, Split, Cibona in Borac otepa dodatnih kvalifikacij za obstanek. Trener Novomeščanov Dalibor Damjanović napoveduje. »Budućnost je seveda favorit, od naših igralcev pa pričakujem, da bodo igrali pogumno in pametno. Pričakujem njihov odgovor po porazu s Partizanom. Naš tekmec je dobro pokrit na vseh položajih, zato nas v obrambi čaka res težko delo. Potrudili se bomo in videli, kaj nam to lahko prinese.«Cibona : Zadar 77:75Mega – FMP (12)Krka – Budućnost (13)Crvena zvezda – Igokea (17)Mornar – Cedevita Olimpija (21)Split – Borac (18)Partizan : Koper Primorska 20:0 b. b.