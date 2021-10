Pred 20 leti uspešni, zdaj veseli gledalcev

V nadaljevanju preberite:

Ob 20-letnici rojstva košarkarske lige ABA se lahko spomnimo, da so v krstni sezoni 2001/02 med regionalno elito igrala štiri slovenska moštva (Union Olimpija, Krka, Pivovarna Laško in Geoplin Slovan) ter da so se prva tri uvrstila na finalni turnir najboljše četverice v Tivoliju. A če se Ljubljančani ne bi pozneje združili z zagrebško Cedevito, Novomeščani pa celo vrsto let srečno poplesavali po robu prepada, bi lahko ostali celo brez enega samega zastopnika. Pred 2. kolom novega prvenstva se lahko preživeli veselijo drugačnih uspehov.