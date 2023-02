Pred tekmo zvezd Čančar in Jokić še podaljšala niz porazov Dallasa

Dallas Mavericks so po dveh zaporednih porazih s tandemom Luka Dončić-Kyrie Irving tekmo z Denver Nuggets odigrali brez nedavne zvezdniške okrepitve iz vrst Brooklyn Nets – začutil je bolečine v hrbtu. Dončić je z močno premešano ekipo v zadnji četrtini zaostajal že za več kot 20 točk, a so se Mavericks favoriziranim gostiteljem, ki so še vedno prepričljivo najboljše moštvo zahodne konference, uspeli približati na deset točk zaostanka dobrih pet minut pred koncem dvoboja.

A bližje ni šlo, Dončić je dvoboj sklenil s 37 točkami v 35 minutah, dodal je še 9 asistenc, 4 skoke in 2 izgubljeni žogi. Vlatko Čančar je začel tekmo v prvi peterki Denverja in zbral 12 točk, 3 skoke in 2 asistenci v 25 minutah. Nov, že 21. trojni dvojček v sezoni, je zabeležil Denverjev srbski center Nikola Jokić ob sicer zgolj 14 točkah je zbral še 13 skokov in 10 asistenc, izgubil je tudi 5 žog. S 24 točkami se je v vrstah Nuggets izkazal rezervist Jeff Green (osebni rekord sezone), Michael Porter mlajši je za skupno 22 točk zadel pet trojk..

Dončić je še 65. v karieri dosegel vsaj 35 točk na tekmi lige NBA. Le LeBron James je imel doslej v karieri pred 24. rojstnim dnevom več takšnih tekem, 87. Dončić bo 24 let dopolnil 28. februarja.

Dončić na oddih v Mehiko

Chicago Bulls so brez pomoči Gorana Dragića s 113:117 klonili v Indianapolisu proti tamkajšnji ekipi Pacers, ki je nadoknadila zaostanek 24 točk tudi po zaslugi šestih zadetih trojk v drugem polčasu Buddyja Hielda, ki je dvoboj sklenil s 27 točkami. V ligi NBA zdaj sledi premor zaradi tekme zvezd v Salt Lake Cityju, kjer bo v eni od začetnih peterk spet zaigral tudi Dončić. A bolj kot tekme zvezd se Dončić, kot je v smehu dejal, veseli nekajdnevnega oddiha v Mehiki, kamor bo odletel v nedeljo.

»To je resnica,« je na novinarski konferenci dejal Slovenec.

»Smo v dobrem položaju, vendar smo se pomerili proti najboljši ekipi na zahodu. Boljše moramo opraviti delo,« je po tekmi v Denverju menil trener Dallasa Jason Kidd. Dončić pa je v pogovoru po tekmi podaril, da veliko ljudi rado pozablja, da so pri Dallasu že 30 tekem brez najboljšega branilca.

»Veliko ljudi pozablja, da je naš najboljši obrambni igralec izpustil že 30 tekem. Če smo zdravi, imamo nevarno ekipo. Zase lahko rečem, da potrebujem malo premora, da se spočijem,« je dejal 23-letnik. Dallasu se je tik pred tekmo uradno pridružila nova okrepitev, Justin Holiday, ki je to sezono odigral 28 tekem za Atlanto, vendar za teksaško ekipo tokrat še ni zaigral.

»Mislim, da to, da vsakič znova najdemo recept za zmago, čeprav vsak večer nastopamo z drugačno ekipo, veliko pove o naši kemiji, o globini naše ekipe. Res imamo dobro letos,« je po novi zmagi dejal trener Denverja Michael Malone.