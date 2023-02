Zaradi sanjske naveze vse dražje, toda Dončić in Irving še brez zmage

Pred gostovanjem košarkarjev Minnesote v Dallasu so cene vstopnic v povprečju poskočile za več kot 30 odstotkov. Eden od navijačev, ki je zanjo odštel 600 dolarjev, je svojo potezo označil za naložbo. Le zakaj, so se verjetno spraševali nepoučeni, ne nazadnje je moštvo iz Minneapolisa šele osmo v zahodni konferenci lige NBA in se je v zadnjih dveh mesecih že tretjič pomerilo s četo Luke Dončića. Zanimanje je povečal On.

On je seveda Kyrie Irving, velika okrepitev Dallasa tik pred iztekom roka za izmenjavo igralcev. Po prihodu iz Brooklyna je igral za teksaško zasedbo na štirih tekmah in bil v vseh štirih primerih njen prvi strelec, nenavadna pa je rezultatska bera moštva v tem času. Med čakanjem na poškodovanega Dončića je v gosteh prekosilo dva zahtevna tekmeca, LA Clippers in Sacramento, po okrevanju slovenskega asa pa klonilo v revanši s Sacramentom in v Irvingovem prvem nastopu v novem domu.

Ob porazu s 121:124 ni veliko zaleglo, da je sloviti prišlek dosegel 26 od svojih 36 točk (met iz igre 15:23) v zadnji četrtini ter dodal 6 asistenc in 5 skokov, medtem ko je Dončić prispeval 33 točk z metom iz igre 10:20 (za tri 2:10, prosti meti 11:15), 12 skokov in 6 asistenc. Pri Dallasu je bil učinkovit tudi krilni center Christian Wood (24), vendar nihče drug ni presegel meje šestih točk, medtem ko je imela Minnesota šest strelcev z dvomestnim učinkom; prvi je bil branilec Anthony Edwards z 32 točkami.

Dallas je doživel 28. poraz v 59 nastopih v sezoni lige NBA. Pred premorom zaradi vikenda All-Star bo gostoval v Denverju.

Usklajevanje dveh odličnih Dallasovih organizatorjev, ki sta vajena imeti žogo dolgo v posesti, hkrati pa sta vstopila v skupno ero s številnimi pomisleki strokovnjakov, bo pač trajalo nekaj časa brez ščepca jamstva, da bo njuna zveza srečna. Trenutno igrata v različnih prestavah in se bolj trudita medsebojno ustreči kot iskati optimalne rešitve za ekipo, ki je z odhodom Doriana Finney-Smitha izgubila svojega najboljšega obrambnega moža. Po zaostanku s 24 točkami v tretji četrtini je lahko le ublažila poraz.

Mark Cuban: Oba se učita

»V finišu tekme nismo mogli do ugodnega poskusa, samo podajali smo si žogo, kar je tudi posledica dobre obrambe gostov. Poskušal sem najti Kyrieja, on je iskal mene, na koncu pa sva oba ostala brez meta,« je potrdil Dončić, podobno pa se je posul s pepelom tudi Irving. Oba pričakujeta ugodnejši razplet v zadnjem nastopu – na gostovanju v Denverju pri vodilni zahodni zasedbi – pred vikendom All-Star NBA, na katerem bosta družno zastopala Dallas.

26 od svojih 36 točk je Kyrie Irving dosegel v zadnji četrtini z neverjetnim metom 11:12.

»V preteklosti sem videl košarkarje z zelo visokim košarkarskim IQ, ki niso mogli igrati skupaj. Prepričan pa sem, da gre v našem primeru zgolj za vprašanje časa. Luka se bo učil od Kyrieja in Kyrie od Luke,« je odločen Mark Cuban, lastnik franšize Dallas Mavericks.

Irving igra že 12. sezono v ligi NBA in je v njej prestal precej več kot Dončić, a zagotavlja, da mu po zadnjih porazih ni lahko pri srcu. »Zares sem si želel zmagati. Preveč napak smo si privoščili, ob naslednji priložnosti bom moral igrati bolj pametno,« je ocenil izkušen branilec, ki se je v zadnji četrtini odlikoval z neverjetnim metom 11:12. Kot pravi, se želi povsem osredotočiti na napredek moštva, zato zavrača vprašanja, če bo poleti podaljšal pogodbo z Dallasom. Zdajšnja mu bo namreč potekla po koncu sezone.