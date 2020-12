Preminil prvi slovenski košarkar v jugoslovanski reprezentanci

Slovensko košarkarsko družino je razžalostila vest, da je konec novembra preminil Mirko Amon. V letu 1930 rojeni Amon je bil prvi Slovenec, ki je zaigral v jugoslovanski košarkarski reprezentanci. Na svetovnem prvenstvu leta 1950 v Argentini je zbral štiri nastope.



Kot so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS), je bil Amon dijak IV. gimnazije v Ljubljani, na kateri se je prek učitelja športne vzgoje Miloša Kosca seznanil s košarko. Vso kariero je igral za ljubljanskega Železničarja, s katerim je leta 1948 postal jugoslovanski pokalni prvak, leta 1950 pa je s klubom osvojil tretje mesto v jugoslovanskem prvenstvu.



Z odličnimi igrami si je prislužil vpoklic v jugoslovansko reprezentanco, ki so jo povabili na svetovno prvenstvo v Argentino. Tako je postal prvi slovenski košarkar, ki je zaigral za izbrano vrsto nekdanje Jugoslavije. Amon je košarkarsko kariero sklenil pri 26 letih, ker se je posvetil delu univerzitetno izobraženega strojnega inženirja.



A športa ni zapustil, temveč se je preusmeril na odbojko, s katero se je ukvarjal do 43. leta. Ostal je zvest Železničarju, s katerim je igral v slovenski ligi. Košarkarska reprezentantka je bila tudi njegova žena Smiljka Amon, profesorica na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.



