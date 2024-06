Dončić: Ponosen sem na fante, odločitev o reprezentanci čez nekaj dni

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z Dallas Mavericks v finalu severnoameriške lige NBA izgubil proti Boston Celtics z 1:4 v zmagah. Petindvajsetletni Ljubljančan je bil kljub temu ponosen na ekipo, o bližnji prihodnosti ter nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre pa bo več povedal čez nekaj dni.

»Zdaj res ne bi rad govoril o tem, kaj prihaja kot naslednje. Moram sprejeti nekaj odločitev in se malce pozdraviti. Čez nekaj dni imamo vse zaključne pogovore, takrat vam bom dal odgovor,« je na novinarski konferenci po peti tekmi finala na vprašanje o nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre dejal Dončić. Slovenijo kvalifikacije čakajo med 2. in 7. julijem v Grčiji. Dončić je na sicer seznamu selektorja Aleksandra Sekulića, pod vodstvom katerega reprezentanca trenira vse od 10. junija.

»Smo na dobri poti, napravili smo nekaj dobrih potez na tržnici, skupaj pa smo slabih pet mesecev. Ponosen sem na vse fante, ki so stopili na parket, vse trenerje in ljudi v ozadju. Resda nismo osvojili naslova, a za nami je hudičevo dobra sezona in ponosen sem na vse, ki so pri tem sodelovali,« je sezono ocenil slovenski as.

O poškodbah nima smisla razpravljati

V finalu ni bil posebej razpoložen pri metu za tri točke, v tem pogledu je metal 24,4-odstotno. Na zadnjih treh tekmah je dosegel tri trojke iz 24 poskusov. Skozi celotno končnico se je boril s številnimi manjšimi poškodbami, a tudi o tej temi ni želel predolgo razglabljati. »Ni pomembno, ali sem bil poškodovan in koliko me je bolelo. Bil sem na parketu, poskušal sem igrati, a nisem storil dovolj,« je odgovornost nase prevzel Ljubljančan.

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi o Kyrieju Irvingu, s katerim sta tvorila branilski par pri Mavericks in prevzela največji del bremena v lovu na naslov. »Moramo držati skupaj. Imeti Kyrieja v naši ekipi je neverjetno in skupaj se bova borila tudi naslednjo sezono. Ves čas bomo verjeli,« je na kratko odvrnil.

Dončića je pohvalil tudi trener Dallasa Jason Kidd: »Je eden najboljših igralcev na svetu. Vsi bi radi bili zdravi, a na tako zahtevni poti vselej prejmeš določene udarce in rane. Star je 25 let in dosegel že veliko. Zanj bo odslej pomembno, da bo igral konstantno. Imamo igralca, ki je lahko vselej med najboljšimi tremi v glasovanju za MVP lige, zaradi česar bi se morali vedno boriti za naslov prvaka,« je dejal Kidd.