Prestavljena tekma med Krko in Crveno zvezdo

Vodstvo lige ABA je sporočilo, da je prestavilo nedeljsko tekmo 18. kola med Krko in Crveno zvezdo.Moštvi bi se morali pomeriti v Novem mestu, vendar pa je zadnje testiranje košarkarjev beograjskega moštva razkrilo veliko število obolelih.Vodstvo lige je zapisalo, da bo nov datum tekme sporočilo v najkrajšem možnem času.Crvena zvezda je z 12 zmagami in 2 porazoma na šestem mestu, Krka pa je deveta s 5 zmagami in 10 porazi.