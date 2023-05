Prezgodnje razmišljanje o Partizanu bi jih lahko teplo

V nadaljevanju preberite:

Če bi se otresli konfuznih vtisov iz prejšnjih mesecev in bi o izhodišču košarkarjev Cedevite Olimpije pred vrhuncem končnice lige ABA sodili zgolj po zadnjem tednu, jim ne bi mogli pripisati večjih možnosti za uspeh. Prejšnjo soboto so klonili proti FMP v Beogradu, ob četrtkovem začetku izločilnih bojev v slovenskem prvenstvu so večji del tekme izgubljali v Šentjurju. Toda kdo ve, če se še enkrat prepustimo pozabljivosti, bomo morda le dočakali preblisk. Za začetek drevi ob 19. uri v Tivoliju.

Crvena zvezda in Budućnost sta svoje delo v četrtfinalu lige že opravili in se bosta jutri že prvič udarili med seboj. Danes se jima bo v polfinalu pridružil zmagovalec tretje tekme med Cedevito Olimpijo in FMP, ki bo nato moral počakati na razplet dvoboja med Partizanom in SC Derbyjem. Ljubljančani že nekaj tednov ponavljajo kot papige, da se prav nič ne bojijo Partizana, toda s tem nekoliko prehitevajo dogodke, kar se jim pozna v zadnjih predstavah. Kako?