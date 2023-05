Na hitro bi izločili bi FMP, da bi lep čas čakali na Partizan

V nadaljevanju preberite:

Če bodo košarkarji Cedevite Olimpije danes ob 18. uri premagali FMP tudi v Beogradu, se bodo prvi uvrstili v polfinale lige ABA. Tekma je bila sprva pod vprašajem, saj je srbska vlada od petka do nedelje razglasila tridnevno žalovanje zaradi tragičnih dogodkov v državi. Moštvi bosta vendarle pritekli na igrišče, dogajanje v dvorani Železnik pa bo ostalo v senci velike žalosti in čustvene solidarnosti.

Prejšnjo soboto so ljubljanski košarkarji prekosili FMP s 87:77, danes bi lahko potrdili uvrstitev med najboljšo četverico v končnici regionalnega prvenstva. Kolikokrat jim je to uspelo doslej in kolikokrat v zadnjih 12 letih? Česa si ne bodo smeli privoščiti v Beogradu? Kaj o tekmi meni trener Miro Alilović in kaj Josh Adams? Koliko domačih tekem je FMP izgubil v regionalni sezoni? Ljubljančani bi v primeru današnjega uspeha morali počakati še lep čas, zakaj? Zakaj je liga ABA po tej plati drugačna od španske?