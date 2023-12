Primož Roglič ima zglede in oponašalce med ameriškimi zvezdniki

V nadaljevanju preberite:

Pri vrhunskih športnikih najvišjega razreda imamo neredko občutek, da bi bili lahko uspešni pri skoraj vseh panogah, ki bi se jih lotili. Primož Roglič je denimo napredoval iz obetavnega smučarskega skakalca v kolesarskega šampiona. Čehinja Ester Ledecka je na olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu osvojila zlato kolajno tako v alpskem smučanju kot deskanju. Zanimive zgodbe ponujajo tudi moštvene igre, eno bi zdaj rad spisal odlični ameriški košarkar Anthony Edwards.

Prvi strelec vodilne zasedbe v zahodni konferenci lige NBA Minnesote in najučinkovitejši adut reprezentance ZDA na letošnjem svetovnem prvenstvu bi rad postal prvi košarkar elitne lige, ki se bo prebil med najboljše profesionalce v ameriškem nogometu in zaigral v NFL. Kaj bi rad postoril poprej? Kateri veliki košarkarski zvezdniki so v preteklosti veliko obetali tudi v drugih športih? Kdo je branil barve Sovjetske zveze v vratih in napadu nogometne in hokejske reprezentance? S čim sta se v zgodovino vpisala Bo Jackson in Deion Sanders? V katerih športih so želeli zase atletsko legendo Carla Lewisa?