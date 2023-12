Še en mladi zvezdnik odčital lekcijo LeBronu Jamesu

Aktualna sezona za Los Angeles Lakers ne poteka povsem po načrtih, so pri 11 zmagah in 9 porazih, v zadnjem tednu pa sta LeBronu Jamesu dva mlajša zvezdnika dokazala, da se bo s hitrostjo in energijo mlajše generacije težko kosal. Lakers so izgubili s 110:133 proti nabrušeni Oklahomi, kjer je blestel Shai Gilgeous - Alexander s 33 točkami.

Oklahoma City Thunder po letih gradnje moštva, zbiranja mladih talentov in izborov na naboru zdaj zelo resno cilja na visoka mesta po rednem delu in dobro izhodišče pred končnico. Nevarni so zaradi številnih visokih in agilnih igralcev ter Gilgeousa - Alexandra, ki sodi v sam vrh branilcev v ligi NBA.

Pri Lakersih sta zvezdnika solidno opravila svojo nalogo, Anthony Davis je proti Chetu Holmgrenu izkoristil moč pod košem in dosegel 31 točk in 14 skokov, LeBron je dodal 21 točk in 12 skokov ob skoraj 60-odstotnem metu iz igre, a je na koš metal le 12-krat. Ob agresivni obrambi Oklahome ni prišel do pravih položajev za met, čeprav je na parketu prebil 35 minut. Jezernikom je manjkal prispevek preostalih košarkarjev, je pa res, da so Lakerse zdesetkale poškodbe - manjkajo Jared Vanderbilt, Jaxon Hayes, Cam Reddish, Rui Hachimura in Gabe Vincent. Zadnji dve gostovanji v Philadelphii in Oklahomi so skupno izgubili s kar 67 točkami razlike.

Na drugi strani je pri Oklahomi cela prva peterka presegla mejo 10 točk, to je uspelo kar sedmim njihovim košarkarjem. Ob Shaiu je bil razpoložen še Jalen Williams z 21 točkami, prej omenjeni Chet, trenutno glavni kandidat za novinca leta, jih je dosegel 18.

Bronny je na prvem mestu Ta teden je družina James dobila zelo dobro novico, Bronny James je po poletnem zastoju srca dobil zeleno luč zdravniškega osebja in lahko začne trenirati s soigralci na univerzi USC. Kmalu ga čaka tudi prva tekma univerzitetne košarke v karieri in LeBron James je jasno povedal, da je zaradi tekme Jezernikov zagotovo ne bo izpustil: »Če se bo Bronnyjeva prva tekma prekrivala s tekmo naše ekipe, sem že povedal soigralcem, da jo bodo odigrali brez mene. Družina je na prvem mestu in Bronnyjevega debija zagotovo ne bom zamudil.« Prvič se tekmi Lakers in USC-ja prekrivata 28. decembra, nato do konca januarja, odvisno kdaj bo Bronny nared za igro, še petkrat.

Chicago je presenetil Milwaukee, Minnesota tudi brez Anta zmaguje

Omenimo še novo zmago najboljše ekipe v ligi Minnesote (14-4), ki je tudi brez načetega Anthonyja Edwardsa po zaslugi dobre obrambe s 101:90 premagala Utah. Golden State je vsaj nekoliko omilil krizo, v kateri se je znašel, in premagal LA Clippers s 120:114, Steph Curry je dosegel 26 točk. Presenetljivo pa so izgubili Milwaukee Bucks, po podaljšku so jih premagali biki iz Chicaga, ki že zdaj razmišljajo le o prestopnem roku, v katerem bo sledila popolna razprodaja.

Luka Dončić bo znova v akciji v noči na soboto, ko v Dallas prihajajo razglašeni Memphis Grizzlies (4-13).

Liga NBA, izidi:

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 95:103

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 128:129

Miami Heat - Indiana Pacers 142:132

New York Knicks - Detroit Pistons 118:112

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 120:113 (podaljšek)

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 101:90

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 133:110

San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 135:137

Golden State Warriors - LA Clippers 120:114