V Stožice je prišel 12 let po prvem vabilu in štiri leta predčasno

V nadaljevanju preberite:

Nikoli ne reci nikoli, pravi stari rek, ki velja tudi za Zorana Dragića. Pri 32 letih ima za seboj bogato košarkarsko pot tako v slovenski reprezentanci kot na klubski sceni, na kateri je branil barve kar 15 različnih moštev. Med njimi so tudi tri iz Ljubljane (Ilirija, Janče in Slovan), kot zakleto pa se je ogibal Olimpiji ne glede na njeno ime in finančno stanje; vedno je ostalo zgolj pri govoricah. Zdaj bo vendarle zapolnil še to vrzel v karieri. Po prekinitvi sodelovanja z Žalgirisom bo vsaj do konca sezone igral v Stožicah in se poskušal vrniti v vrhunski ritem. Kaj ga čaka v Stožicah?