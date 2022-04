Prislužili so si dvoboj s Turki, a v ozadju čaka Partizan

V zadnjih dveh mesecih je Cedevita Olimpija navdušila ljubitelje košarke, ne le v Sloveniji, umetniški vtis pa bo šele morala docela unovčiti. Lani je v evropskem pokalu dosegla 10 zmag v 16 nastopih, kar pomeni 62,5-odstotno uspešnost, a se ni uvrstila v četrtfinale, po razširitvi tekmovanja in uvedbi osmine finala pa ji bo za gladek preboj v izločilne boje zadostovalo 61,1 odstotka zmag. Do 11. uspeha v 18 nastopih in tretjega mesta v skupini B je zanesljivo prišla v revanši s Promitheasom, čez dva tedna pa se bo udarila s Türk Telekomom v Stožicah. Na vse ali nič za mesto v četrtfinalu.

Promitheas : Cedevita Olimpija 67:88 (51:66, 31:48, 15:29) Dvorana Dimitrisa Tofalosa, gledalcev 200, sodniki Panther (Nem), Trawicki (Pol) in Boubert (Fra). Promitheas: Grant 15 (3:4), Gaddy 5, Agravanis 6 (2:6), Lagios 4, Andrić 2, Bazinas 11, Tanoulis 11 (2:4), Fasasi 3 (0:2). Cedevita Olimpija: Pullen 19 (1:1), Ferrell 14 (2:2), Duščak 3, Ejim 2, Murić 7, Auguste 13 (0:4), Omić 6, Dragić 7, Radovanović 15 (4:6), Habot 2 (2:2).

»Čestitke igralcem za pomembno zmago. Težko se je bilo motivirati. Vemo, da ima Promitheas veliko težav s poškodbami, ampak pristop je bil od začetka takšen, kot mora biti. Na koncu smo ubranili prednost in spočili nekaj nosilcev igre. Zdaj gledamo naprej proti naslednjim tekmam,« je po osmi zaporedni zmagi v evropskem pokalu zadovoljno ocenil Olimpijin trener Jurica Golemac.

Dvoboj v Patrasu je bil marsičem podoben lanskemu, ko so stožiški košarkarji z zmago s 105:69 unovčili kakovostno prednost pred Promitheasom in malodušje domačih adutov v poslovilnem evropskem nastopu. Grki so tudi tokrat potrdili, zakaj so zasedli zadnje mesto v skupini B s pičlimi štirimi zmagami, za Ljubljančane se marsikaj šele začenja. V uvodnem dvoboju končnice bodo gostili Türk Telekom iz Ankare, z izkupičkom 8:8 šesto moštvo skupine A in trenutno 11. v turški ligi (11:14). V primeru pričakovanega uspeha pa jih bo precej težje delo čakalo v četrtfinalu, v katerem jim bo pot najverjetneje prekrižal Partizan – v Beogradu.

Lepa priložnost za mlade

Promitheas je bil le vmesna stopnička, ki so jo Olimpijini rutinerji preskočili v profesionalnem slogu, čeprav niso mogli računati na poškodovanega kapetana in najboljšega strelca moštva v evropskem pokalu Jake Blažiča, še vedno pa niti na Alena Hodžića. V popolni zasedbi niso nastopili niti Grki, pogrešali so tudi glavnega trenerja Iliasa Zourosa, a tokrat jim ne bi veliko pomagalo, če bi jih s klopi družno vodili legendarni Phil Jackson, Gregg Popovich in Pat Riley.

Za slovenske prvake je bil še največji izziv ohranjanje osredotočenosti ob zgodnjem visokem vodstvu z 39:18 in 60:34 ter ob povečani minutaži najmlajših članov ekipe. Organizator igre Dan Duščak (21 minut) in krilo Luka Ščuka (9) sta dobila priložnost že v drugi četrtini, 21-letni center Blaž Habot (4) pa je prestal ognjeni krst s prvimi evropskimi točkami. Svoj delež so kajpada prispevali tudi izkušeni možje, med katerimi je deloval najbolj lahkotno Jacob Pullen z 19 točkami (za dve 3:4, za tri 4:8), 6 asistencami in 4 skoki, svoje trenutke pa je učinkovito izkoristil tudi srbski krilni center Marko Radovanović s 15 točkami (za dve 4:5, za tri 1:1) in 4 skoki.

Ljubljančani so sicer prekosili igralce Promitheasa, med katerimi je kar nekaj zelo obetavnih najstnikov, pri vseh statističnih prvinah, na koncu pa je vendarle štela zgolj zmaga, s katero so dokončno pustili za seboj bolonjski Virtus in Budućnost, zaostali pa le za Gran Canario in Valencio. Čim višje končne razlike tako kot ob prvem soočenju v Ljubljani (98:84) niso lovili, zato so dobili drugi polčas zgolj s 40:36.

