Proti Fincem z devetimi olimpijskimi junaki, a tudi z mladci

Z zelo pisanimi občutki se bodo jutri zbrali slovenski košarkarski reprezentanti pred drugim ciklom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, v katerem se bodo dvakrat pomerili s Finsko. Ob prihodu v Koper si bodo lahko izmenjali anekdote pokalnih tekmovanj minulega konca tedna, hkrati pa se razveselili snidenja v zelo lepi zasedbi. Med 14 izbranci selektorja Aleksandra Sekulića je kar devet junakov lanskih olimpijskih iger v Tokiu, manjkali bodo le Luka Dončić, Vlatko Čančar in poškodovani Aleksej Nikolić, ki je moral v zadnjem hipu prepustiti mesto Maticu Rebcu. Kaj si obetajo izkušeni reprezentanti in kakšno priložnost so dobili mladi upi?