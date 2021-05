Rannikko se je poslovil z zgodovinsko lovoriko

Teemu Rannikko, ki je dobro znan tudi slovenskim ljubiteljem košarke (v sezonah 2005/06, 2006/07 in 2012/13 je igral za Olimpijo), je na najlepši način končal uspešno športno pot. Branilec iz Turkuja je pri dobrih 40 letih prispeval viden delež (povprečje 8,38 točke) k zgodovinskemu prvemu naslovu finskih državnih prvakov za Vilpas Vikings oziroma Salon Vilpas.



Moštvo iz mesta Salo je v velikem finalu s 4:2 v zmagah premagalo branilce lovorike – zasedbo Karhu iz Kauhajokija. »Najboljše pri športu so zmage in lovorike. Čudovito je videti, ko z njimi osrečuješ tudi druge. In prav zaradi takšnih trenutkov sem vedno tako zelo oboževal košarko,« je poudaril Rannikko in pribil, da je izjemno ponosen na celotno ekipo.



Kakor je pristavil, je bila minula sezona zanj najtežja med vsemi petindvajsetimi, ki jih je preigral v članski konkurenci. V elitni finski ligi je namreč prestal ognjeni krst že pri rosnih šestnajstih letih. »Vse je že kazalo na to, da letos ne bom mogel več igrati, toda zdravniki so naredili čudež in me spravili v red za igranje, da sem lahko priskočil na pomoč soigralcem,« je zaupal 40-letni Finec in pristavil, da so se mu z dolgo košarkarsko kariero uresničile sanje.

V finski košarki pustil neizbrisen pečat

»Že od malih nog sem sanjal o tem, da bi postal profesionalni košarkar. To mi je tudi uspelo in zelo sem vesel, da sem lahko kar 25 let počel to, v čemer sem najbolj užival,« je še dejal Rannikko, ki je v tujini nosil tudi dres Reggiane, Roseta, Pesara, Himkija, Granade in Vareseja. Kar dvajset let je bil tudi član finske reprezentance.



Na njegov račun ni skoparil s pohvalami trener novopečenih finskih prvakov Sami Toiviainen. »Teemu je bil velikanska pomoč na igrišču in zunaj njega. Zelo je pomagal tudi meni in po njegovi zaslugi sem tudi sam napredoval,« je omenil Toiviainen, Hanno Möttölä, prvi Finec, ki se je dokazoval v ligi NBA, pa je dodal, da je Rannikko pustil neizbrisen pečat v finski košarki.

