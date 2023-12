Rekorderju Dončiću v hrbet gleda tudi veliki Larry Bird

Po rojstvu hčerke je na parketu Luka Dončić še bolj sproščen, z novim videzom (s trakom v laseh) pa tudi zelo učinkovit. Proti Utahu je v Dallasu pisal zgodovino in postavil prvi trojni dvojček z vsaj 25 točkami v prvem polčasu v zgodovini lige NBA. Dallas je oslabljeni Utah odpravil s kar 50 točkami razlike (147:97), Dončić je zadnjo četrtino presedel na klopi in dobil nekaj dodatnega odmora.

Tekmo je začel udarno, v prvi minuti je Dončić dvakrat zadel za tri točke, sredi prve četrtine je bil že pri 14 točkah, nato pa je občinstvo v American Airlines Areni na velikem zaslonu spremljalo, kako se polni njegova statistika in odštevalo do trojnega dvojčka, prvega za Luko v prvem polčasu. Uspelo mu je 59 sekund pred koncem druge četrtine, ko je za 10 asistenco Dončića zadel novinec Dereck Lively II. »Vedel sem, da potrebujem še eno asistenco, zato sem iskal podajo v tisti akciji,« je tudi slovenski zvezdnik želel spisati novo poglavje zgodovine v ligi NBA, postal je namreč prvi, ki je ob trojnem dvojčku v prvem polčasu dosegel vsaj 25 točk.

V drugem delu je prednost le še naraščala, Dončiću v zadnjem delu ni bilo več treba na parket, vseeno pa je tekmo končal s 40 točkami, 10 skoki in 11 asistencami. To je bil že njegov jubilejni 60. trojni dvojček kariere, s čimer je prehitel nekdanjega zvezdnika Bostona in enega najboljših košarkarjev vseh časov Larrya Birda na večni lestvici in zdaj sam zaseda 9. mesto.

»Neverjetno, kajne? Vsi vemo, kdo je Larry Bird in kaj je dosegel, tako da sem brez besed, res ne vem, kaj naj rečem,« je takoj po tekmi odgovarjal nasmejani Dončić. Za 60 trojnih dvojčkov je potreboval le 349 tekem. Bird je do te znamke prišel na 897 tekmah rednega dela.

Ključ do uspeha Dallasa je bil znova odličen met iz igre, Dončić je metal 14/25 in 6/12 za tri točke, na parketu je preživel le 32 minut, kar je nekoliko več kot njegovo povprečje v tej sezoni. Ob sebi je imel še razpoloženega Kyrieja Irvinga s 26 točkami, Dallas je iz igre metal skoraj 55-odstotno, kar je najboljši dosežek v tej sezoni v ligi, zadeli so 22 točk iz 49 poizkusov.

Po dveh zaporednih porazih so Mavericksi znova na zmagovalni poti, naslednjo tekmo bodo odigrali v soboto ob 4. uri zjutraj po slovenskem času, ko gostujejo v Portlandu.

Liga NBA:

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 121:111

Detroit Pistons - Memphis Grizzlies 102:116

Washington Wizards - Philadelphia 76ers 126:131

Toronto Raptors - Miami Heat 103:112

Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 113:114

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 102:94

Chicago Bulls - Charlotte Hornets 111:100

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 110:101

Dallas Mavericks - Utah Jazz 147:97

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 110:106

LA Clippers - Denver Nuggets 111:102