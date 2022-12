Razigrani Vlatko Čančar navdušil še z atraktivnim zabijanjem

Chicago, za katerega igra slovenski as Goran Dragić, je na gostovanju v Phoenixu v ligi NBA izgubilo s 113:132. Bikom je 51 točk v vsega treh četrtinah nasul Devin Booker. Pri Denverju pa se je ob zmagi s 120:100 proti Houstonu s 13 točkami izkazal Vlatko Čančar.

Primorec je dvoboj začel na klopi, nato pa v 21:15 minutah zadel pet od šestih metov iz igre, od tega tri trojke iz štirih poskusov. V statistiko je vpisal še pet skokov in le eno izgubljeno žogo. V enem od protinapadov je tudi atraktivno zabil tako rekoč s črte prostih metov.

S 26 točkami je bil najboljši strelec Denverja Jamal Murray, Nikola Jokić je dodal 17 točk ob 12 podajah ter devetih skokih. Pri Houstonu (5-16), ki je bil nemočen predvsem v prvi četrtini (24:44), je največ točk dosegel Kevin Porter ml., in sicer 23.

Denver je po četrti zaporedni zmagi ostal na drugem mestu zahodne konference z razmerjem 14:7, na vrhu pa je Phoenix s 15:6, ki je v domači dvorani gladko odpravil Dragićev Chicago za šesto zmago v nizu.

Ključ do te je bil predvsem Booker, ki je za 51 točk potreboval vsega 31 metov, s čimer je postal košarkar s četrtim najnižjim številom metov na tekmi rednega dela in najmanj 50 točkami. Najhitreje je to uspelo Jamalu Murrayju lani proti Clevelandu (25 metov).

Goran Dragić je v Phoenixu videl šov domačega zvezdnika Devina Bookerja. FOTO: Chris Nicoll/Usa Today Sports

Booker je zadel 20 od 25 metov iz igre ter pet od šestih prostih metov. Vse to pa mu je uspelo po treh četrtinah. V zadnji namreč ni stopil na parket. Ob Bookerju se je izkazal tudi Deandre Ayton, ki je dosegel 30 točk in 14 skokov.

Pri Chicagu (9:12) je bil razpoložen DeMar DeRozan z 29 točkami (11:17 iz igre), a s soigralci ni uspel ustaviti sijajne naveze Booker-Ayton. Goran Dragić je v 13:37 minute na parketu dosegel 5 točk in vpisal še podajo. Zadel je dva od petih metov iz igre, zgrešil je vse tri poskuse za tri.

V noči na petek bo v NBA na sporedu le ena tekma, slovenski zvezdnik Luka Dončić se bo z Dallasom v gosteh pomeril z Detroitom.