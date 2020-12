Razočaranega Filipovskega sram zaradi poraza

Igralci Partizana so s svojo igro zelo razočarali svojega trenerja Saša Filipovskega. FOTO: ABA

Težko kaj pametnega povedati

Od treh, bolje rečeno dveh slovenskih košarkarskih klubov v regionalni ligi ABA, kajti Koper Primorska je zaradi bankrota izključena, je bila konec tedna dejavna le Krka. Novomeščani so se izkazali in prepričljivo ugnali beograjski Partizan, drugi znameniti beograjski klub Crvena zvezda pa ni mogel gostiti Cedevite Olimpije, saj je zaradi okuženega igralca morala vsa ekipa v samoizolacijo in je bil obračun preložen.Igralci Krke so sicer po udarnem začetku proti Partizanu prišli do pete zmage v sezoni in četrte zapovrstjo. V dvorani Leona Štuklja so povsem zasenčili Beograjčane, ki jih s klopi vodi. Tekma je bila izenačena le v prvih nekaj minutah, gostitelji pa so nato z delnim izidom 5:0 prišli do prednosti osmih točk. Po petih zaporednih točkahje Krka povedla za 12 točk, kar je bila tudi prednost po prvi četrtini.V drugi četrtini so novomeški košarkarji še povišali razliko, na premor so odšli s prednostjo 15 točk, najvišji naskok pa je znašal 18. Beograjčani so se na začetku nadaljevanja malce približali (39:28), a razpoložena domača ekipa je imela na vse pravi odgovor. Potem ko se je tretja četrtina končala s prednostjo Krke za 20 točk, je bila zadnja le še formalnost.»Sam sebi in tudi vsem drugim sem verjetno že dolgočasen, a ritem tekem je res nor, to je bila naša šesta tekma v trinajstih dneh. Na robu moči smo. A verjamem, da je večina ekip v takšnem položaju. Kapo dol vsem dvanajstim igralcem in še dvema, ki nista bila v ekipi. Zmaga je pomembna, saj si želimo s čim manjšimi težavami zagotoviti obstanek v ligi.Od začetka smo imeli težave s poškodbami in izolacijami zaradi korone. Fantje garajo, ne moremo vsako tekmo odigrati na takšni ravni, a pomembno je, da ustvarjamo nov sistem. Smo na dobri poti, a še daleč je do cilja. Pri tem zelo pomaga tudi odlično delo mojih pomočnikovin,« je po tekmi povedal trener Krke»Po takšni tekmi je težko kaj pametnega povedati. Razen tega, da me je sram, razočaran sem, kako se je tekma razpletla. Bilo je zelo težko, odprli so nas z meti za tri točke in veliko širino. Skušali smo se vrniti v igro, a kaj več kot na 10, 11 točk razlike nismo uspeli priti. Več smo grešili, bolj so nam puščali mete in manj potrpljenja smo imeli. Dovolili smo, da razbijejo našo zbranost in igro. To je zaslužena zmaga Krke, čestitam ji, odigrali so lepo tekmo,« pa je menil trener Partizana Sašo Filipovski.Cedevita Olimpija je bila sicer na vzhodni turneji, po zmagi v Grčiji v evropskem pokalu proti Promitheas Patrasu in napredovanju v tekmovanju bi morala včeraj igrati obračun v Beogradu proti Crveni zvezdi. Obe ekipi sta letos v vrhunski formi, saj sta v regionalni ligi izgubili le po enkrat. Razlika na lestvici je zaradi različnega števila odigranih tekem. Ljubljančani so pri vrnitvi iz Grčije in po prihodu v Beograd opravili tri treninge, na dan tekme pa izvedeli, da je ta preložena. Košarkarji Cedevite Olimpije so se vrnili v domovino, kjer jih najprej čakajo božični prazniki.