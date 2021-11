S Švedi bi se morali ogniti plesu po robu prepada

V nadaljevanju preberite:

Nihče ni pričakoval, da bo življenje brez Luke Dončića (in drugih odsotnih) preprosto za slovensko košarkarsko reprezentanco, toda le redki so pričakovali, da bo po olimpijskem podvigu imela tako težko delo že v uvodnem nastopu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Ob tesni zmagi nad močno pomlajeno hrvaško zasedbo in pred drevišnjim dvobojem s Švedsko v Kopru (20) so še enkrat prišli do izraza limiti naših asov, pred katerimi tako radi zatisnemo oči in se slepimo, da jih ni. Ko ne morejo računati na vse najboljše, ne zdrsnejo le za en razred z evropskega vrha, temveč za dva ali tri.