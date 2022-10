Sanjska domača premiera Dončića, visok poraz Dragića

Košarkarji Dallas Mavericks so z 32 točkami Luke Dončića uspešno prebrodili prvo domačo preizkušnjo nove sezone lige NBA ter ugnali na papirju največjega tekmeca v skupini jugozahod. Dončić je že v prvi četrtini dosegel več kot polovico svojih točk in pomagal Teksašanom do prve zmage v sezoni, medtem ko je Memphis z zvezdnikom Ja Morantom (20 točk), ki je v minuli sezoni osvojil nagrado za igralca, ki mu je uspel največji napredek, utrpel prvi poraz.

Veliko je bilo pred tekmo govora o spopadu 23-letnih sodobnikov iz Ljubljane in Južne Karoline, Morant je dosegel prvih šest točk za Memphis, ki se je prejšnji večer sicer mudil v bližnjem Houstonu (in dosegel 49 točk), a že v prvi četrtini je dolgo časa čakal na pomoč soigralcev. Dallas je že po prvih 12 minutah vodil z 39:17 in prednosti ni izpustil iz rok do konca dvoboja, Morantu pa so domači branilci dovolili vsega 12 metov (6:12 iz igre, 4 asistence, 8:8 s črte prostih metov). Poleg Dončića (12:23 iz igre, 3:4 za tri, 10 asistenc, 7 skokov in 3 izgubljene žoge v 30 minutah) se je v teksaškem moštvu sinoči izkazal tudi novi obraz Christian Wood (25 točk in 12 skokov), ki je poleti v Dallas prišel ravno iz Houstona.

Mojstrovini v zaključku 3. četrtine; Kidd: Trenutno je na drugačni ravni

Dallas tokrat ni zapravil prednosti 22 točk, kot se je Dončiću in soigralcem to pripetilo na otvoritvi sezone v Phoenixu, kjer so nato tesno izgubili (105:107) proti moštvu, na račun katerega so si v minuli sezoni tako odmevno priigrali uvrstitev v konferenčni finale. Med potezami Dončića na sobotni tekmi velja izpostaviti zadnji od skupno 10 asistenc v zaključku tretje četrtine, ko je za »alley-oop« po preigravanju za hrbtom našel Wooda, ki je silovito zabil, nato pa je za odprto trojko iz kota zaposlil še Tima Hardawaya mlajšega, ko je Dallas tik pred piskom sirene za konec tretje četrtine povedel z 99:71. Dončić ni več stopil na parket, to pa je bil sicer že četrti zaporedni poraz grizlijev proti slovenskemu reprezentantu in soigralcem, potem ko so sicer uspešno začeli serijo medsebojnih obračunov v minuli sezoni.

»To je neverjetno. Saj sploh ne vem, kaj naj izpostavim,« je o Dončiću dejal Wood in dodal: »Kaj vse naredi v napadu, podaje, ki jih razdeli med soigralce, kako ponese celotno ekipo ... To je neverjetno.« Nad Dončićem je bil navdušen tudi domači trener Jason Kidd. »Trenutno igra na drugačni ravni kot tekmeci. Približno tako, kot je igral lani v končnici, ko je bil na zelo visoki ravni,« je dejal Kidd. Naslednja tekma Dallas čaka v torek, ko bo gostoval v New Orleansu.

Precej slabši večer je za košarkarji Chicaga, ki so jih na domači premieri podobno prepričljivo ugnali Cleveland Cavaliers (128:96), Goran Dragić je vstopil s klopi in v 11 minutah zbral 4 točke, 2 skoka, 3 asistence in izgubljeno žogo. Najbolj napeto je bilo na uvodni domači tekmi Vlatka Čančarja, ki je z Denver Nuggets premagal Oklahoma City Thunder s 122:117. Koprčan ni dobil priložnosti za igro.

Nikola Jokić ujel Wilta Chamberlaina

V ekipi Clevelanda je z 32 točkami spet blestela poletna okrepitev Donovan Mitchell, konjeniki pa so prišli do prve zmage v novi sezoni. Izkušeni Dragić je odigral 11 minut tekme, v tem času pa zbral štiri točke, dva skoka in tri podaje. Tudi na naslednji tekmi bodo biki igrali pred domačimi navijači; v ponedeljek v goste prihajajo lanski poraženi finalisti lige NBA, Boston Celtics. Slednji so tokrat na krilih 40 točk Jaysona Tatuma s 126:120 premagali Orlando Magic in na uvodu v novo sezono nanizali tri zaporedne zmage.

Nastopila je tudi ekipa tretjega slovenskega reprezentanta v ligi NBA, Vlatka Čančarja. Njegovi Denver Nuggets so v dvorani Ball Arena s 122:117 premagali Oklahoma City Thunder, vendar Čančar tokrat ni stopil na parket. Zato pa se je pri Denverju najbolj izkazal srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki se je z 78 trojnimi dvojčki v karieri – tokrat je dosegel 19 točk, 16 skokov in 13 podaj – izenačil na šestem mestu večne lestvice z legendarnim Wiltom Chamberlainom. Po treh tekmah v štirih večerih zdaj Denver čaka kratek premor, preden bo v ponedeljek gostoval v Portlandu.